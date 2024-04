Hyväkuntoiset omakotitalot ovat ostajien suosiossa

Huoneistokeskus tutki välittäjäbarometrilla, millainen on tulevan kesän omakotitalokaupan tilanne ja millaiset omakotitalot kiinnostavat eniten ostajia. Vastanneiden välittäjien enemmistö ennustaa omakotitalojen kauppamäärien kasvavan viime vuodesta.

Viime vuonna vanhoja omakotitaloja myytiin koko maassa kiinteistönvälittäjien kautta 13,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.

Erityisesti energiatehokkaat ja uudemmat omakotitalot ovat ostajien suosiossa. Hyväkuntoisten omakotitalojen kaupan uskotaan vilkastuvan viime vuodesta suosituilla asuinalueilla, kun taas huonokuntoisten kiinteistöjen myyjien on varauduttava pidempiin myyntiaikoihin.

Välittäjien mukaan uudehkoja, alle kymmenen vuotta vanhoja taloja hakee noin puolet omakotitalojen ostajista. Kiinteistön ikä ei kuitenkaan ole ainoa merkittävä tekijä. Tärkeintä on, että kiinteistöstä on huolehdittu ammattitaidolla ja tarvittavat korjaukset on tehty ajallaan.

Tavallisin omakotitalon ostaja on nyt lapsiperhe, joka asuu jo alueella ja haluaa päiväkotien ja koulujen säilyvän ennallaan tutussa ja hyväksi havaitussa ympäristössä.

Makuuhuoneiden riittävällä määrällä on nyt aikaisempaa suurempi painoarvo, vaikka toiveet omakotitalojen kokonaisneliömäärästä eivät ole kasvaneet. Kysytyin omakotitalojen koko on 120-150 neliömetriä, vaikka pienempien omakotitalojen kysyntä onkin hieman kasvanut

– Ensimmäisenä ja kaikkia asunnonvaihtajia nyt mietityttävä asia eli korot ja lainan saanti. Seuraavana nykyisen asunnon arvo ja mahdollinen kauppahinta sekä uuden asunnon hankintaan tarvittava välirahan määrä. On selvää, että omakotitaloa hankittaessa myös kiinteistön kunnolla ja mahdollisilla remonttitarpeilla on suuri vaikutus päätöksen tekoon, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo.