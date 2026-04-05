”Hyvä hetki Ukrainalle” – upseeri kiinnittää huomiota myönteiseen muutokseen rintamalla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi perjantaina brittitiedustelun arvioivan rintamatilanteen Ukrainan kannalta parhaaksi kymmeneen kuukauteen. Jo maaliskuun puolessavälissä presidentti paljasti Kyiv Postin mukaan Ukrainan onnistuneen estämään Venäjän maaliskuulle suunnitteleman hyökkäyksen.

Ruotsalainen sotilasasiantuntija, everstiluutnantti Johan Huovinen ei ole presidentin lainaaman tuoreimman brittiarvion kanssa eri mieltä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Pitää kyllä paikkansa, että tämä on hyvä hetki Ukrainalle, joka on yli neljän vuoden intensiivisen sodankäynnin jälkeen saanut pysäytettyä Venäjän etenemisen idässä ja onnistunut valtaamaan takaisin maa-alueita, Huovinen sanoo SVT:lle.

Huovinen kiinnittää etenkin Ukrainan voittoihin Oleksandrivkan ympäristössä Donetskissa, missä maa on vapauttanut useita Venäjän miehittämiä kyliä sekä aiheuttanut venäläisjoukoille tuntuvia tappioita. Myönteistä on erityisesti se, että Ukraina valtaa nyt takaisin enemmän maa-alueita kuin se menettää, ruotsalaisupseeri toteaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Se luo vakautta ja luottamusta siihen, että he pärjäävät sotilaallisesti Venäjälle, jonka on koettu jatkuvan etenevän taisteluissa. Se lähettää myös myönteisen viestin muulle maailmalle ja Euroopalle.

Huovinen uskoo myös Ukrainan jatkavan drooni-iskuja Venäjän Suomenlahden öljysatamiin. Ukrainan etuna droonisodankäynnissä on muun muassa pääsy Starlink-satelliittiyhteyteen, jonka taas Venäjä menetti talvella.

Huovinen ei myöskään ole havainnut mitään selkeitä merkkejä Venäjän mahdollisesta suurhyökkäyksestä missään päin rintamaa. Ukrainan tilanne on viimeaikaisesta menestyksestä huolimatta kuitenkin haastava, hän toteaa. Kovia taisteluita käydään muun muassa Pokrovskin kaupungin ympärillä Donetskissa.