Hyökkäyssota saattaa syöstä Venäjän reuna-alueet kaaokseen

Vladimir Putin on alkanut amerikkalaistutkija Robert Kaplanin mielestä uhota kuin Venäjä olisi eturivin suurvalta, vaikka se ei todellisuudessa sitä ole.

– Vahingot, jotka Putin on Ukrainan sodan aikana kärsinyt, ovat olleet huomattavat. Venäjä on menettänyt 2 200 Ukrainassa olleista 3 500 panssarivaunustaan ja 315 000 sotilasta 360 000:sta, mikä on pakottanut sen käynnistämään värväyskampanjoita ja turvautumaan vankilajärjestelmään, geopolitiikan tutkijana yhdysvaltalaisessa FPRI-ajatushautomossa toimiva Kaplan toteaa UnHerd-verkkolehdessä.

Vaikka Putin kykenisikin pakottamaan Ukrainan alistumaan siihen, että osa sen alueesta pysyy miehitettynä lähitulevaisuudessa, Venäjä on Kaplanin mukaan joka tapauksessa heikentynyt merkittävästi hyökkäyssotansa myötä.

Tämä saattaa hänen mukaansa enteillä tulevaa kaaosta federaation reuna-alueilla.

– Imperiumi voi kestää satoja vuosia kykenemättä kuitenkaan rakentamaan mitään muuta kuin hataran sovun etnisten ryhmiensä kesken. Tämä on ollut Venäjän imperiumin ja sen varjossa olleiden alueiden tarina Kaukasuksella, Balkanilla, Keski- ja Itä-Euroopassa Siperiasta ja Kaukoidästä puhumattakaan. Mutta kun ylivalta-asemassa ollut valtio heikkenee, alkaa kamppailu alueiden hallinnasta eri ryhmien välillä, Kaplan sanoo.

Pelottavia seurauksia

Lukuisat merkit Venäjän reuna-alueilla ja sen lähiympäristössä viittaavat Kaplanin mukaan siihen, että Putinin haikaileman venäläisen imperiumin lopullisen luhistumisen aika on käsillä. Vallitseva asetelma muodostaa hänen mukaansa suurimman uhan maailmanjärjestykselle sitten vuoden 1945.

– Ensimmäinen maailmansota määritti 1900-luvulle hirvittävän ja traagisen suunnan, koska se jatkui neljä pitkää vuotta ja tappoi lähes 20 miljoonaa ihmistä. Jos se olisi päättynyt vuonna 1915 tai 1916, korpraali Adolf Hitler ei olisi saanut Rautaristiä, kuten vuonna 1918 tapahtui, eivätkä Preussin, Habsburgien ja Osmanien valtakunnat olisi ehkä olisi romahtaneet niin kuin ne romahtivat, jättäen jälkeensä valtavan ja epävakaan tyhjiön, jonka sotasankari Hitler lopulta pystyi täyttämään, Kaplan sanoo.

– Jokaisena kuukautena, jolla Ukrainan sota pitkittyy – riippumatta siitä, miten hyvin Venäjä näyttäisi siitä selviytyvän – tahattomien seurausten riski kasvaa entistä suuremmaksi. Ainoa asia, joka on vielä putinilaista Venäjääkin pelottavampi, on hitaasti hajoava Venäjä, jolla on yhä ydinasearsenaalinsa, hän toteaa.

Yhdysvaltojen on Kaplanin mielestä tässä tilanteessa olennaisen tärkeää jatkaa Ukrainan sotilaallista ja taloudellista tukemista, sillä Ukrainan tappio kiihdyttäisi entisestään Venäjän imperialistisia pyrkimyksiä samaan aikaan kuin imperiumin olemassaolon aineellinen perusta todellisuudessa heikkenisi edelleen.