Hyökkäys teräaseilla – Kiinan rannikkovartiosto häiritsi huoltoalusta merellä

Kiinan laivasto partioi yhä aggressiivisemmin Etelä-Kiinan meren kiistanalaisilla alueilla, jota kommunistimaa on vaatinut itselleen kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Alueella sijaitsevia atolleja ja keinotekoisia saaria on linnoitettu ja varustettu muun muassa ilmatorjuntajärjestelmillä. Samalla Kiina on häirinnyt kansainvälisellä merialueella kulkevia kalastusaluksia ja Filippiinien yrityksiä huoltaa omaa tukikohtaansa Ayangin matalikossa.

Filippiinien laivojen miehistö loukkaantui kuluvalla viikolla jo kolmannen kerran epäonnistuneen huoltotehtävän yhteydessä. Tällä kertaa laivaston erikoisjoukkojen sotilas menetti sormensa, ja useita muita loukkaantui.

Filippiinien asevoimat on julkaissut ”räikeäksi aggressioksi” kuvaillusta kohtaamisesta useita videoita sosiaalisessa mediassa. Kiinan rannikkovartioston väitetään käyttäneen fyysisiä hyökkäyksiä, teräaseita, sireeneitä ja tilapäisesti sokeuttavia valoja.

– Huolimatta Kiinan rannikkovartioston ylivoimasta ja häirinnästä, filippiiniläisjoukot tekivät vastarintaa ja puolustivat asemaansa urheasti. Filippiinien asevoimat pitää kiinni ammattimaisesta ja vakaasta toiminnasta, jolla pyritään ylläpitämään kansainvälistä oikeutta ja rauhaa alueella, maan asevoimat kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kiinalaiset kiinnittivät huoltoalukseen köysiä väkivalloin ja uhkasivat Filippiinien sotilasta kirveellä. Tilanteen sanotaan kärjistyneen vaaralliseksi ja vihamieliseksi. Kiinan rannikkovartiosto käytti lisäksi kyynelkaasua.

CCG personnel violently attached ropes to tow the AFP's RHIB while threatening to injure an AFP soldier w/ a pickaxe. They also employed blaring sirens to create chaos, disrupt communication, and divert the attention of AFP troops, exacerbating the hostile & dangerous situation. pic.twitter.com/a8cPaGGH8j — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) June 19, 2024

The CCG swarmed AFP's Rigid Hull Inflatable Boats (RHIBs) already moored alongside BRP Sierra Madre (LS57), escalating their aggression by wielding pointed weapons and explicitly threatening to harm Filipino troops. pic.twitter.com/huEPCBXPah — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) June 19, 2024