Hyökkäys merellä, erikoisjoukot iskivät Venäjän rahtialuksiin

Ukrainan asevoimien erikoisjoukot iskivät yhteistyössä Tshernaja Iskra -kapinallisliikkeen kanssa kahteen venäläiseen rahtialukseen Kalmukian rannikolla Kaspianmerellä. Alukset kuljettivat aseita ja sotilasvarusteita.
Kapinallisliikkeen edustajat antoivat yksityiskohtaisia tietoja osumien kohteena olleiden alusten reitistä ja lastista.
Venäjän sanotaan käyttävän kohteena olleita aluksia sotilastarkoituksiin. Alukset ovat Yhdysvaltain pakotteiden alaisia, koska niillä on kuljetettu sotilaslastia Iranin ja Venäjän välillä.
– Erikoisjoukot jatkavat toimia heikentääkseen Venäjän armeijan hyökkäyskykyä (Ukrainassa), kerrotaan erikoisjoukkojen Telegram-kanavalla.
Ukraina avasi marraskuun lopulla sodassa uuden rintaman hyökkäämällä Mustallamerellä kulkevia Venäjän varjolaivaston aluksia vastaan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
