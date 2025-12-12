Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Meridroonin vaurioittama öljytankkeri Mustallamerellä 29. marraskuuta. / AFP / LEHTIKUVA

Hyökkäys merellä, erikoisjoukot iskivät Venäjän rahtialuksiin

  • Julkaistu 12.12.2025 | 13:24
  • Päivitetty 12.12.2025 | 13:24
  • Sota Ukrainassa
Ukraina on tehnyt viime aikoina useita iskuja hyökkääjän aluksia vastaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan asevoimien erikoisjoukot iskivät yhteistyössä Tshernaja Iskra -kapinallisliikkeen kanssa kahteen venäläiseen rahtialukseen Kalmukian rannikolla Kaspianmerellä. Alukset kuljettivat aseita ja sotilasvarusteita.

Kapinallisliikkeen edustajat antoivat yksityiskohtaisia tietoja osumien kohteena olleiden alusten reitistä ja lastista.

Venäjän sanotaan käyttävän kohteena olleita aluksia sotilastarkoituksiin. Alukset ovat Yhdysvaltain pakotteiden alaisia, koska niillä on kuljetettu sotilaslastia Iranin ja Venäjän välillä.

– Erikoisjoukot jatkavat toimia heikentääkseen Venäjän armeijan hyökkäyskykyä (Ukrainassa), kerrotaan erikoisjoukkojen Telegram-kanavalla.

Ukraina avasi marraskuun lopulla sodassa uuden rintaman hyökkäämällä Mustallamerellä kulkevia Venäjän varjolaivaston aluksia vastaan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

LUE MYÖS:
Hyökkäys keskellä merta – Ukraina iski Venäjän tankkeriin

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)