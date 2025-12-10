Hyökkäys keskellä merta – Ukraina iski Venäjän tankkeriin

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n mukaan sen Sea Baby -meridroonit osuivat keskiviikkona Venäjän varjolaivaston tankkeriin Mustallamerellä.
Asiasta kertoo muun muassa Financial Timesin kirjeenvaihtaja Christopher Miller X-palvelussa.
SBU-lähteen video (jutun alla) näyttää väitetysti, kuinka meridrooni osuu Dashan-nimiseen öljytankkeriin, minkä jälkeen laivan perässä tapahtuu räjähdyksiä.
Komorien lipun alla purjehtivan aluksen kerrotaan kulkeneen täydellä nopeudella Ukrainan talousvyöhykkeellä kohti Novorossijskin satamaterminaalia transponderi poiskytkettynä.
SBU:n mukaan tankkeri kärsi vakavia vaurioita. Hyökkäys oli yhteisoperaatio Ukrainan laivaston kanssa.
Ukrainaa ja Venäjää seuraavan virolaisbloggarin pyörittämä suosittu War Translated -tili viittaa ukrainalaismediaan, jonka mukaan tällaisen tankkerin arvo on 25 miljoonaa euroa. Sen sanotaan kuljettaneen noin 50 miljoonan dollarin arvosta öljytuotteita.
Ukraine's SBU security service says its Sea Baby naval drones today struck another Russian “shadow fleet” tanker in the Black Sea.
SBU’s “Sea Baby” naval drones struck the Russian “shadow fleet” tanker Dashan in the Black Sea.
