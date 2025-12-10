Verkkouutiset

Meridrooni iskee tankkeria vastaan. www.x.com/ChristopherJM/SBU

Hyökkäys keskellä merta – Ukraina iski Venäjän tankkeriin

  • Julkaistu 10.12.2025 | 20:50
  • Päivitetty 10.12.2025 | 20:54
  • Sota Ukrainassa
Meridroonien kerrotaan aiheuttaneen vakavia vaurioita alukselle.
Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n mukaan sen Sea Baby -meridroonit osuivat keskiviikkona Venäjän varjolaivaston tankkeriin Mustallamerellä.

Asiasta kertoo muun muassa Financial Timesin kirjeenvaihtaja Christopher Miller X-palvelussa.

SBU-lähteen video (jutun alla) näyttää väitetysti, kuinka meridrooni osuu Dashan-nimiseen öljytankkeriin, minkä jälkeen laivan perässä tapahtuu räjähdyksiä.

Komorien lipun alla purjehtivan aluksen kerrotaan kulkeneen täydellä nopeudella Ukrainan talousvyöhykkeellä kohti Novorossijskin satamaterminaalia transponderi poiskytkettynä.

SBU:n mukaan tankkeri kärsi vakavia vaurioita. Hyökkäys oli yhteisoperaatio Ukrainan laivaston kanssa.

Ukrainaa ja Venäjää seuraavan virolaisbloggarin pyörittämä suosittu War Translated -tili viittaa ukrainalaismediaan, jonka mukaan tällaisen tankkerin arvo on 25 miljoonaa euroa. Sen sanotaan kuljettaneen noin 50 miljoonan dollarin arvosta öljytuotteita.

