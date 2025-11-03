Hyökkäykset Venäjällä kiihtyvät – näin vastarintaliike iskee

Vastarinta-aktiivit tuhoavat rautatieinfrastruktuuria laajalti eri puolilla Venäjää, kertoo Ukrainan sotilastiedustelu GUR Telegramissa.

– Hyökkääjävaltion rautateillä syttyneiden tulipalojen määrä kasvaa jatkuvasti – vastarintaliike on aktiivinen.

Viime kuukausina tulipaloja ja muita välikohtauksia on kirjattu Brjanskin, Rostovin ja Murmanskin alueilla sekä Tshetsheniassa ja Karatshai-Tsherkessiassa.

– Vastarintatoimia on tapahtunut myös Ukrainan väliaikaisesti miehitetyillä alueilla – Krimillä ja Luhanskissa.

Koordinoidut vastarintahyökkäykset heikentävät vihollisen kykyä liikuttaa kalustoa ja vahvistuksia, vaikeuttavat logistiikkaa ja heikentävät hyökkäyskykyä.