Koordinoidut vastarintahyökkäykset heikentävät vihollisen logistiikkaa. www.t.me/DIUkraine/7206

Hyökkäykset Venäjällä kiihtyvät – näin vastarintaliike iskee

  • Julkaistu 03.11.2025 | 17:07
  • Päivitetty 03.11.2025 | 17:07
  • Sota Ukrainassa
Tulipalojen määrä rautateillä kasvaa jatkuvasti.
Vastarinta-aktiivit tuhoavat rautatieinfrastruktuuria laajalti eri puolilla Venäjää, kertoo Ukrainan sotilastiedustelu GUR Telegramissa.

– Hyökkääjävaltion rautateillä syttyneiden tulipalojen määrä kasvaa jatkuvasti – vastarintaliike on aktiivinen.

Viime kuukausina tulipaloja ja muita välikohtauksia on kirjattu Brjanskin, Rostovin ja Murmanskin alueilla sekä Tshetsheniassa ja Karatshai-Tsherkessiassa.

– Vastarintatoimia on tapahtunut myös Ukrainan väliaikaisesti miehitetyillä alueilla – Krimillä ja Luhanskissa.

Koordinoidut vastarintahyökkäykset heikentävät vihollisen kykyä liikuttaa kalustoa ja vahvistuksia, vaikeuttavat logistiikkaa ja heikentävät hyökkäyskykyä.

