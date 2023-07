Hyökkääjän yksikkö valittaa: Joudumme ostamaan itse ammukset

Venäläinen uutissivusto Mobilizatshija Novosti on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), jolla Venäjän 394. rykmenttiin kuuluvan komppanian mobilisoidut sotilaat kertovat kärsineensä kovia tappiota Ukrainan vastahyökkäyksen aikana eteläisellä rintamalohkolla.

Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla asepalvelukseen kutsutut reserviläiset sanovat, että heidän komppaniansa on menettänyt yli 50 prosenttia vahvuudestaan Zaporižžjan alueella sijaitsevan Novodarivkan kylän lähellä.

Ukrainan joukkojen kerrotaan vapauttaneen sekä Novodarivkan että sen itäpuolella Donetskin alueella sijaitsevan Rivnopilin kylän.

Sotilaiden mukaan heidät pakotetaan taistelemaan ilman tykistön tai raskaan kaluston tukea pelkkien rynnäkkökiväärien kanssa. Heille ei myöskään toimiteta varusteita, muonaa tai vettä. Miehille ei ole maksettu päivärahaa tammikuun jälkeen.

He kertovat olleensa rintamalla kymmenen kuukauden ajan ilman taukoa tai lomia.

– Nyt he haluavat pakottaa meidät taas taistelemaan Novodarivkaan. Me aiomme kieltäytyä, eräs reserviläinen sanoo.

– Me joudumme ostamaan ammukset itse, toinen reserviläinen toteaa.

Mobiks of the Russian regime have lost over 50% of their company resisting the offensive in Novodarivka, west of Rivnopil, both recently liberated by the Ukrainian defence forces. Mobiks are forced to fight without artillery support, are left without provision and water, and as… pic.twitter.com/5QEaQsYaAe

— Dmitri (@wartranslated) July 7, 2023