Hyökkääjän tappiot kasaantuvat: Upseereista on jo pulaa

Venäjän asevoimien kärsimien kalusto- ja miestappioiden arvioidaan heikentäneen maan kykyä jatkaa etenemistä Ukrainassa.

Britannian tiedusteluarvion mukaan helmikuussa alkaneessa sodassa olisi kuollut, haavoittunut tai jäänyt vangiksi noin 33 000 venäläissotilasta.

Hyökkääjän eteneminen on ollut hidasta, vaikka Sjeverodonetskin alueen taisteluihin on osallistunut osia kuudesta eri armeijasta. Länsimaisten arvioiden perusteella monien venäläisyksiköiden vahvuus on pudonnut tappioiden vuoksi murto-osaan aiemmasta.

Venäjän asevoimilla on ollut suuria vaikeuksia löytää täydennysjoukkoja ilman laajan liikekannallepanon julistamista. ISW-ajatuspajan mukaan hyökkääjällä ei olisi enää jäljellä riittävästi ylempiä upseereita, joita on pyritty korvaamaan eläköityneillä ja reservissä olleilla upseereilla.

Kiivaimmat taistelut ovat keskittyneet viime päivinä Sjeverodonetskin eteläpuolelle, josta Venäjä pyrkii etenemään kohti Luhanskin alueen viimeistä Ukrainan hallussa olevaa suurempaa kaupunkia eli Lysitšanskia.

Ukrainan sotilaiden kerrotaan kaivautuneen vahvoihin puolustusasemiin korkeammalle maastolle. Puolustajien kannalta haasteena on, että tärkeimmät huoltotiet ovat jatkuvan tykistöpommituksen kohteena.

