Hyökkääjän tankit simahtavat 50 metrin välein – sotilaan raivo ääninauhalla

Ukrainan sotilastiedustelu on julkaissut ääninauhan, joka valottaa jälleen Venäjän sotilaiden kovia oloja Ukrainan rintamalla. Nauha löytyy alta englanninkielisellä tekstityksellä.

Donetskin alueelle sijoitettu sotilas tilittää nauhalla raivokkaasti vaimolleen kehnosti toimivista tankeista ja päättömistä hyökkäyskäskyistä.

– Sinun pitää kirjoittaa puolustusministeriön syyttäjälle, tankit eivät toimi. He lähettävät meitä aivan etulinjaan. Tänään meidät pantiin etenemään. Meidän tankkimme eivät toimi. He****tti vieköön, ne simahtavat 50 metrin välein, turhautunut sotilas huutaa.

Hyökkääjä haukkuu kovin sanoin komentajiaan, jotka eivät hänen mukaansa piittaa tilanteesta.

– Emme voi tehdä mitään. He lähettävän poikia teuraaksi, ja he kaatuvat pelloille – ruumiita – kukaan ei anna meidän hakea kaatuneita, voitko kuvitella, sotilas ryöpyttää.

Vaimo vastaa miehelleen ymmärtävänsä ja kirjoittavansa asiasta puolustusministeriölle. Hän kuitenkin kysyy, mitä hyötyä tästä on.

– Syyttäjälle, puolustusministeriöön, tuskastunut mies vastaa huutaen.

– Mene sinne. Tee jotakin. Antaa niiden tulla tänne ja pistää kaiken pa***ksi, hän jatkaa.

Sitten sotilas jatkaa komentajiensa haukkumista ja kiroilua ja sanoo, etteivät sotilaat saa edes soittaa omaisilleen.

Kiihdyksissä oleva mies alkaa huutaa rykmenttinsä numeroa ja toistaa jälleen:

– Tankit eivät toimi, he lähettävät pojat teuraaksi! Pane heidät [puolustusministeriö] tekemään jotakin, hän vetoaa.

The Russian soldier in the Donetsk area goes ham in a call with his wife, begging her to urgently reach out to the Ministry of Defence and resolve the issue with faulty tanks that "stall every 50 meters". He also complains they are not allowed to pick up bodies or call relatives. pic.twitter.com/8VsMSbG8Qn

— Dmitri (@wartranslated) October 25, 2022