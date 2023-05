Hyökkääjän tankin katolla hämmentävä viritys – asiantuntija tyrmää järjettömänä

Ukrainan rintamalta on julkaistu hämmentävä video, jonka perusteella venäläisvaunuissa usein nähtyihin suojahäkkeihin on päätetty alkaa kiinnittää myös reaktiivipanssarointia. Sillä tarkoitetaan passiivista omasuojausta, jonka tarkoituksena on räjähtää ulospäin esimerkiksi ontelokranaatin osumasta ja estää panssarin läpäisy.

Alta löytyvällä Venäjän puolustusministeriön julkaisemalla videolla näkyy Venäjän Läntisen sotilaspiirin T-72B3-vaunu, jonka improvisoituun kattohäkkiin on kiinnitetty Kontakt-1-reaktiivipanssarointia.

Yhdysvaltain puolustusministeriössä aiemmin työskennellyt sotilasteknologian asiantuntija Trent Telenko tyrmää venäläisvirityksen.

– Joskus sotilaalliset sovellukset eivät todellakaan toimi – koska ne ovat typeriä, Telenko lataa.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi Ukrainalla käytössä oleva Javelin-panssarintorjuntaohjus on varustettu kahdella latauksella. Niistä ensimmäinen iskeytyy reaktiivipanssariin ja toinen läpäisee kohteen panssarin.

Telenko jatkaa, että häkin alla olevat saavat kunnon tällin tai jopa kuolevat, jos tankin luukut ovat auki ja esimerkiksi lennokin pudottama kranaatti laukaisee reaktiivipanssarin.

Ukrainan rintamalla huomio on kiinnittynyt etenkin venäläisissä panssarivaunuissa käytettyihin improvisoituihin lisäsuojauksiin. Rakennelmat on ristitty irvailevasti englanniksi ”cope cageksi” (vapaasti kääntäen henkisen tuen häkki). Ajatuksena on ollut suojata vaunuja suoraan ylhäältä tulevilta hyökkäyksiltä. Esimerkiksi monet modernit panssarintorjuntaohjukset iskevät vaunuihin yläpuolelta, koska suojaus on siellä tavallisesti pienintä.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan häkkien käyttö lähti toden teolla Azerbaidzanin ja Armenian vuoden 2020 sodasta. Tankkeja yritettiin suojata siellä niillä lennokkien iskuilta. Ukrainan lähelle sijoitetuissa venäläisvaunuissa alettiin havaita häkkivirityksiä talvella 2021.

Häkeistä ei mitä ilmeisimmin ole ollut pahemmin hyötyä Ukrainassa. Venäjä on kuitenkin jatkanut itsepintaisesti niiden käyttöä ja kehittämistä.

And anyone under an open turret tank hatch will be concussed/killed if the cope cage ERA is detonated by, say, a drone dropped grenade.

What is interesting is that the different screens we've seen almost appear to have different purposes. Some can carry sandbags or other material, some are not strongly built, some cover much or little of the turret, etc. They're clearly experimenting to see if it works. https://t.co/32TXbut60h pic.twitter.com/nlhXU5th5u

— Rob Lee (@RALee85) November 24, 2021