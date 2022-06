Hyökkääjän sotilaat tilittävät tappioista: Kuin vuonna 1944

Uupuneiden Venäjän sotilaiden kerrotaan valittaneen julkisesti ruoka- ja ampumatarvikkeiden puutteesta ja heikosta koulutuksesta.

Itä-Ukrainan separatistijoukot ovat julkaisseet kaksi videota, joissa kuvaillaan laittoman pitkiä taistelukomennuksia. Donetskin 113. rykmentissä palvelevat taistelijat kertovat olleensa pidemmän aikaa ilman minkäänlaista tukea ja esimerkiksi lääkehuoltoa.

Kaartin motorisoidussa prikaatissa taisteleva Andrei sanoo olleensa rintamalla yhtäjaksoisesti sodan alusta lähtien. Yksikön tukikohta sijaitsee Siperian Burjatiassa.

– Koko yksikköni on hajoamisen partaalla, mutta johto sanoo, etteivät he pysty tällä hetkellä korvaamaan meitä muilla joukoilla, sotilas toteaa Guardian-lehdelle.

Kaukoidästä Izjumin taisteluihin siirretyssä 35. armeijassa palvelevien sotilaiden väitetään julkaisseen ironisen kirjeen, jossa arvostellaan voimakkaasti sodanjohtoa. Asia nousi julkisuuteen venäläisen blogin kautta.

Lähes tuhoutuneen armeijan kerrotaan saaneen hiljattain kuorma-autoilla kenkälankkia ja sateessa kostunutta vessapaperia. Tietojen perusteella 35. armeijasta olisi siirretty Ukrainaan aluksi vain kahdesta motorisoidusta prikaatista muodostunut hyökkäysosasto ilman tukielementtejä.

– Joukot ajettiin metsään taistelemaan vihollisen kanssa olosuhteisiin, jotka muistuttivat Hürtgenin metsän verilöylyä syksyllä ja talvella 1944 toisen maailmansodan länsirintamalla, jolloin saksalaiset onnistuivat pysäyttämään etenemisen hetkellisesti vain osittain taistelukykyisillä yksiköillä, tekstissä todetaan.

Sotilaiden mukaan edes lapioita ei ollut mukana riittävästi suoja-asemien rakentamiseksi. Viestintää jouduttiin hoitamaan läheteillä ja vanhoilla TA-57-kenttäpuhelimilla, samalla kun Ukrainan joukot pystyivät koordinoimaan toimintaansa modernilla kalustolla ja tekemään vastaiskuja lennokeilla.

Osassa pataljoonista oli kesäkuun alussa enää 12–15 taistelukykyistä sotilasta. 38. ja 64. prikaateissa sotilaita oli jäljellä alle sata.

– Wagner- ja Redut-yhtiöiden palkkasotilaat ovat kieltäytyneet hyökkäämästä alueella sijaitsevia viholliskohteita vastaan. He sanovat, ettei heille makseta tästä tarpeeksi, julkaisussa todetaan.

