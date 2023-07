Hyökkääjän sotilaat: Meillä on vain kourallinen ammuksia

Bahmutin seudulla taistelevan Venäjän armeijan 72. moottoroidun kivääriprikaatin humalaiset sotilaat ovat julkaisseet videon, jossa viettävät asetoveriensa hautajaisia venäläiseen tapaan tyhjenevän viinapullon kera.

Miehet kertovat videolla, että heidän toverinsa saivat surmansa huonojen komentajien takia. Video alkaa ilmaan ammutulla kunnialaukauksella.

– Näin me hautaamme kaverimme, jotka eivät päässeet kotiin. Näin kävi ammuspulan takia. Grad-raketinheittimen miehistö paloi kokonaan, sanoo erikoisjoukkueen ryhmänjohtajaksi esittäytyvä sotilas

Tämän jälkeen videolla kuvataan Gradin laukaisuputkia, jotka ovat ainoastaan jääneet jäljellä ukrainalaisten tuhoamasta raketinheitinajoneuvosta.

– Tämä ainoastaan sen takia, että jälkeenjääneet komentajamme eivät kyenneet toimimaan oikea-aikaisesti. He eivät antaneet [Grad-miehistölle] koordinaatteja tai kohteita. Kaverit odottivat ajoneuvossaan kohteita. He joutuivat iskun kohteeksi ja paloivat, kertoo runsaasti kiroileva sotilas, joka esittäytyy viidestä raketinheitinajoneuvosta vastaavaksi joukkueen varajohtajaksi.

Joukkueen varajohtaja sanoo 72. prikaatin olevan ”kaikkein paskin paikka” ja jatkaa:

– Ja vaimot soittelevat… Sveta [Svetlanan lempinimi] soittaa kysyen, miksi emme pitäneet heitä hengissä.

Seuraavaksi erikoisjoukkueen ryhmänjohtaja osoittaa sanansa komentajille.

– Tulkaa järkiinne, helvetin komentajat! Antakaa meille ammuksia! Antakaa kalustoa! Miksi tänne lähetetään nuorukaisia? Ihmiset kuolevat vailla syytä, hitto!

Joukkueen varajohtaja kertoo miesten taistelleen aiemmin Tšetšeniassa ja Ukrainassa ”ensimmäisen kerran” viitaten ilmeisesti vuonna 2014 alkaneeseen Venäjän hyökkäykseen Donbasissa.

– Sitten toista kertaa Ukrainassa. Minä tulin Ukrainaan elokuussa 2022.

Ryhmänjohtaja taas näyttää, että hänellä on mukanaan vain kourallinen kiväärinpatruunoja.

– Näin me elämme. Tässä on kaikki mitä meillä on, mukanamme.

Joukkueen varajohtaja taas kertoo, että heillä on jäljellä vain kaksi rynnäkkökivääriä 22 miestä kohden. Kahdella miehellä on mukanaan taskussaan kourallinen kiväärinpatruunoja.

– Tämä on kaikki, mitä meillä on, hiton nilviäiset! He kielsivät toimittamasta meille lisää ammuksia. Me ajoimme eilen hakemaan ammuksia, olin johdossa. Automme pysäytettiin puolivälissä ja käännytettiin takaisin. He sanoivat, ettei kukaan anna meille mitään, sellainen käsky on tullut ylempää. Miten me tässä jatkossa sodimme? manaa ryhmänjohtaja.

Vastahyökkäyksensä aikana Ukraina on tuhonnut runsaasti Venäjän ammusvarastoja. Myös aiemmin Bahmutissa taistellut Wagner-yksityisarmeija valitti ammuspulaa.

Sittemmin Venäjän 3. armeijakuntaan kuuluva ja syyskuussa 2022 vapaaehtoistapaljoonista sekä mobilisoiduista muodostettu 72. prikaati on ottanut Wagnerin asemat itselleen.