Hyökkääjän ryhmä tuhotaan videolla, FPV-lennokki lentää suoraan ovesta sisään

Ukrainan merijalkaväen 501. pataljoonan Griffon-yksikkö on jakanut Telegram-kanavallaan videon (jutun alla), joka näyttää lennokki-iskun venäläissotilaita vastaan.

Videolla ryhmä venäläisiä siirtyy varastoalueella rakennuksesta toiseen etsien suojaa. Ukrainan asevoimien lennokki seuraa tilannetta ja havaitsee venäläisten jättävän rakennuksen oven auki. Pian tämän jälkeen videolinkin kautta ohjattava FPV-lennokki lentää suoraan sisään ja eliminoi kohteen.

Videota on jaettu sosiaalisessa mediassa. Tapahtumapaikan sanotaan olevan Hersonin alueella Dnepr-joen vasemmalla rannalla.

ISW-ajatushautomon tilannekatsauksen mukaan Venäjän joukot ovat tehneet pieniä maahyökkäyksiä Hersonin alueen itärannalla (vasen) ja Dnepr-joen suistossa. Alueen etulinjassa ei kuitenkaan ole havaittu vahvistettuja muutoksia.

Räjähde- ja tiedustelulennokkien käyttö on yleistynyt massiiviseen tahtiin Ukrainan sodassa. Molemmat osapuolet käyttävät niitä.

Tarkkuutensa vuoksi taitavat operaattorit voivat tähdätä FPV-lennokeilla yksittäisiä sotilaita ja lentää esimerkiksi rakennuksen tai ajoneuvon ikkunasta sisään. Myös taistelupanssarivaunut ovat haavoittuvia, jos niihin osuu takaa ja yläviistosta.

GRIFON unit within the 501st Separate Marine Infantry Battalion, destroyed a group of Russians on the left bank. pic.twitter.com/OXud5I0XBF

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2024