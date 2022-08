Hyökkääjän päiväkirja: Mummo myrkytti sotilaat piirakoilla

Yli kuukauden Ukrainassa taistellut venäläinen laskuvarjosotilas Pavel Filatyev on julkaissut sosiaalisessa mediassa 141-sivuisen päiväkirjan, jossa hän tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Amerikkalaislehti The Washington Post on julkaissut otteita venäläissotilaan päiväkirjasta. Sotilas on tällä hetkellä salaisessa paikassa.

Kirjoitukset antavat kuvan sekaisin olevasta armeijasta, jonka komentajat ovat sekaisin, tietämättömiä asioista ja kauhuissaan. Hän vahvistaa jo aiemmin julkisuudessa olleet tiedot, joiden mukaan hyökkääjän sotilaat kärsivät elintarvikepulasta ja he joutuvat käyttämään rintamalla vanhoja ja ruosteisia aseita ja kalustoa. Sotilaiden moraali hänen mukaansa romahti jo hyökkäyksen alussa.

Päiväkirja sisältää myös yksityiskohtaisia kertomuksia vastoinkäymisistä, joita venäläiset sotilaat ovat eturintamalla kokeneet.

– Joku mummo myrkytti piirakkamme. Melkein kaikki saivat sienen, joidenkin hampaat putosivat ja iho alkoi irtoilla, sotilas kertoo.

Hän kuvaa myös rintaman surkeita olosuhteita. Sotilaat kärsivät nälästä, unenpuutteesta eivätkä päässeet peseytymään.

– Jotkut sotilaat alkoivat ampua itseään saadakseen (hallitukselta) rahaa ja päästäkseen pois täältä helvetistä.

Filatyevin mukaan viha sotilaiden keskuudessa yltyi yhä pahemmaksi.

– Vangiltamme leikattiin sormet ja sukuelimet, hän kertoo.

– Joskus onnistuimme nappaamaan Ukrainan radion aallon, jossa meidän päällemme kaadettiin täyslaidallinen ja meitä kutsuttiin örkeiksi. Se vain aiheuttaa lisää katkeruutta.

