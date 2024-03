Hyökkääjän lennokki-iskussa Odessaan sai surmansa kolme henkeä

Ukrainan kansallinen pelastuspalvelu kertoo viestipalvelu Telegramissa, että 1. ja 2. maaliskuuta välisenä yönä venäläisten lennokki-iskussa Odessaan sai surmansa kolme henkeä. Lennokki-iskut kohdistuivat siviilien asuttamaan yhdeksänkerroksiseen kerrostaloon, jonka 18 asuinhuoneistoa tuhoutui.

Haavoittuneita ilmoitettiin olevan on kahdeksan ihmistä. Raunioista on kaivattu esiin viisi henkeä, joista yksi on 3-vuotias poikalapsi. Lapsen kerrottiin aluksi vain haavoittuneen, mutta myöhemmin hänen kerrottiin kuolleen. Myöhemmin pelastuspalvelu kertoi lapsen kuolleen.

Palomiehet sammuttivat 50 neliömetrin suuruisen tulipalon. Räjähdys vaurioitti myös läheistä lämpökeskusta, minkä takia 11 useamman asunnon asuinrakennusta jäi ilman lämpöä.

Ukrainan pelastuspalvelun psykologit ovat antaneet keskusteluapua yli sadalle iskut kokeneelle paikalliselle. Pelastuspalvelu on evakuoinut ihmisiä tilapäisiin sijoituspaikkoihin ja tarjonnut lämmityspisteitä. Vapaaehtoiset ovat jakaneet ruokaa Punaisen Ristin avustamana.

Iskujen myötä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi viestipalvelu X:ssä, että ”tarvitsemme enemmän ilmatorjuntakykyä kumppaneiltamme”.

– Ukrainan ilmatorjuntaa tulee vahvistaa, jotta voimme suojella kansaamme venäläiseltä terrorilta. Useammat ilma- ja -ohjustorjuntajärjestelmät pelastavat ihmishenkiä.

