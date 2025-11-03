Hyökkääjän kuoleman polku – ”ruumiita lojuu 10–15 metrin välein”

Ukrainan asevoimien 225. rynnäkkörykmentin videomateriaali näyttää konkreettisesti Venäjän joukkojen kärsimiä kovia tappioita Itä-Ukrainan Donetskin alueella.
Black Swan -pataljoonan droonivideolla (jutun alla) näkyy Pankivkassa sijaitseva polku, jolla lojuu kuolleita venäläissotilaita.
Puolustajien mukaan kaikki ruumiit eivät ole näkyvillä, koska ne makaavat puiden alla piilossa.
– Viikon kestänyt puolustustaistelu Pankivkan kylän lähellä – vain yksi polku. Ruumiita lojuu 10–15 metrin välein, ukrainalaiset kertovat Telegram-kanavallaan.
Taistelut ovat erityisen kiihkeitä Pokrovskin kaupungissa, jossa puolustajan asema on tukala. Venäjä on yrittänyt vallata Pokrovskia koko vuoden ajan ja menettänyt noin 120 000 sotilasta valloittaen vain puolet kaupungista. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Venäjän asevoimat hellittää taisteluotettaan Kostjantynivkan ja Družkivkan suunnalla keskittääkseen voimiaan Pokrovskin valtaamiseksi, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) tilannekatsauksessaan.
Ukrainan pääesikunta kertoi maanantaina aamulla, että koko Ukrainassa Venäjä on menettänyt viimeisimmän vuorokauden aikana 1160 sotilasta.