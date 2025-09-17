Hyökkääjän kokonaistappiot Ukrainassa jo lähes 1,1 miljoonaa miestä

Ukrainan pääesikunta ilmoittaa viestipalvelu X:ssä Venäjä kokonaistappioiksi nyt noin 1 097 450 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 020 venäläistä.
Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olleen valtavia.
Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 11 189 vihollisen panssarivaunua (+5 viimeisen vuorokauden aikana), 23 277 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+3), 32 846 tykistöasetta (+36), 1 490 raketinheitintä, 1 217 ilmatorjuntajärjestelmää, 61 878 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+108) sekä 3 965 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita.
Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 422 lentokonetta, 34i helikopteria, 60 079 lennokkia (+360), 3 718 risteilyohjusta sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.
"Even the smallest person can change the course of the future."
J.R.R. Tolkien
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 17, 2025. pic.twitter.com/q35P8nH4kY
— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 17, 2025