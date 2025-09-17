Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainalaiset sotilaat ajavat mönkijöillä Donetskin alueella 14. syyskuuta 2025. AFP/LEHTIKUVA/TETIANA DZHAFAROVA

Hyökkääjän kokonaistappiot Ukrainassa jo lähes 1,1 miljoonaa miestä

  • Julkaistu 17.09.2025 | 13:00
  • Päivitetty 17.09.2025 | 13:00
  • Ukrainan sota
Venäjän panssarivaunuja kerrotaan tuhotun yli 11000.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan pääesikunta ilmoittaa viestipalvelu X:ssä Venäjä kokonaistappioiksi nyt noin 1 097 450 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 020 venäläistä.

Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olleen valtavia.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 11 189 vihollisen panssarivaunua (+5 viimeisen vuorokauden aikana), 23 277 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+3), 32 846 tykistöasetta (+36), 1 490 raketinheitintä, 1 217 ilmatorjuntajärjestelmää, 61 878 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+108) sekä 3 965 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita.

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 422 lentokonetta, 34i helikopteria, 60 079 lennokkia (+360), 3 718 risteilyohjusta sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)