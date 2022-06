Hyökkääjän kerrotaan varastaneen Ukrainan suurimman aurinkovoimalan paneelit

Venäläisten sotilaiden väitetään varastaneen Ukrainan Zaporižžjan alueella sijaitsevan Tokmakin aurinkovoimalan paneelit.

Asiasta on kerrottu useissa ukrainalaislähteissä ja sosiaalisessa mediassa.

Varkauden kohteeksi joutunut aurinkovoimala on Ukrainan suurin. Paikalliset asukkaat ovat kertoneet medioille, että hyökkääjän joukoilla meni paljon aikaa valtavan voimalan paneelien purkamisessa ja pakkaamisessa.

Ukrainan suurlähettiläänä Itävallassa vuosina 2014–2021 työskennelleen Olexander Scherban mukaan venäläisten ryöstely on saanut uuden ulottuvuuden.

– Kyse ei ole enää vessanpöntöistä ja pesukoneista, hän viittaa Twitterissä kertomuksiin venäläissotilaiden ryöstöretkistä.

