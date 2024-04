Hyökkääjän kauhunhetket videolla, lennokki suhahtaa viistäen ajoneuvon ohi

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut X-tilillään sosiaalisessa mediassa kiertävän videon, joka näyttää Venäjän 106. maahanlaskudivisioonan sotilaiden kulkevan Ukrainan rintaman etulinjassa traktorimönkijällä.

Mönkijä kuljettaa lääkintäryhmää hoitamaan haavoittuneita sotilaita venäläisten asemiin. Ukrainalaisten asemien kerrotaan olevan vain sadan metrin päässä.

Venäläissotilaat joutuvat pysähtymään hieman ennen saapumista omiin asemiinsa, koska ukrainainalaiset havaitsevat heidät ja kohdistavat epäsuoraa tulta alueelle.

Tämän lisäksi ukrainalainen FPV-räjähdelennokki yrittää osua hyökkääjään, mutta lentää viistäen ohi maalin ja räjähtää maassa.

Venäläissotilaat näyttävät selviävän tilanteesta säikähdyksellä. Lääkintäryhmä hyppää pois kyydistä ja etsii suojaa ympärillä olevasta maastosta. Mönkijä palaa takaisin tukikohtaan pois etulinjasta.

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat lisänneet massiivisesti räjähdelennokkien käyttöä rintamalla.

FPV-räjähdelennokit ohjataan kohteeseensa videolinkin välityksellä. Etulinjaan sijoitettujen sotilaiden määrää kerrotaan vähennetyn itsemurhalennokkien luoman uhkan vuoksi. Molemmat osapuolet pyrkivät välttämään tarpeetonta liikettä rintaman tuntumassa.

Rob Leeltä kysytään X-tilin viestiketjussa, miksi ukrainalainen FPV-lennokki ei osu kohteeseensa.

Leen mukaan useimmat lennokit eivät osu maaleihinsa.

– Tämä voi johtua signaalin voimakkuudesta, elektronisesta sodankäynnistä, pilotin virheestä, tuulesta tms., hän selittää.

– Vaikka mönkijöiden kuljettajat ja matkustajat eivät ole hyvässä suojassa, niillä voidaan usein kuljettaa sotilaita etulinjaan ennen kuin vastapuoli voi kohdistaa niihin epäsuoraa tulta tai lennokki-iskuja. Niitä on myös vaikeampi havaita kaukaa, koska ne nostattavat vähemmän pölyä ilmaan kuin panssaroidut ajoneuvot.

Video of Russian paratroopers from the 106th Airborne Division dropping off a medical team at the front line with an ATV to treat wounded soldiers. They come under artillery / mortar fire and an attempted FPV strike. https://t.co/3eN8MBQJbg pic.twitter.com/MfLx1T90GL

— Rob Lee (@RALee85) April 1, 2024