Hyökkääjän karut olot: Elävät ruumiiden keskellä, juovat saastunutta vettä

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owenin mukaan Moskovan alueelta mobilisoidut venäläissotilaat kuvaavat Avdiivkan alueen etulinjaa ensimmäistä maailmansotaa muistuttavaksi.

He kertovat, että Avdiivkassa keräillään ruokaa maastosta, juodaan ruumiiden saastuttamaa vettä ja niin eletään kuin taistellaankin mätänevien ruumiiden keskellä. Miehet ovat jakaneet sosiaaliseen mediaan myös videoita, joissa pyytävät Vladimir Putinia siirtämään heidät toisiin tehtäviin.

– Moni heistä kuoli epäonnistuneissa hyökkäyksissä Avdiivkassa. Osa kuitenkin selvisi takaisin Venäjälle ja kertoi rintaman ensimmäistä maailmansotaa muistuttavista oloista sukulaisilleen, Owen kertaa twiittiketjussaan.

Eräs moskovalaisten osasto mobilisoitiin tykkimiehiksi viime syyskuussa. He kävivät läpi kolmen kuukauden koulutusjakson jonka jälkeen heidät siirrettiin miehitettyyn Donetskiin. Siellä he odottivat ammuksia kaksi kuukautta.

Sotakoneisto ei ruokkinut miehiä odotusaikana, eikä aseistus koskaan saapunut. Sitten heidät siirrettiin, omien sanojensa mukaan myytiin, Donetskin miehityshallinnon joukkoihin. Miehille luvattiin, että siirto kestää kuukauden ja sen tarkoitus on antaa heillä taistelukokemusta etulinjan ulkopuolella.

Viikon kuluttua heidät kuitenkin lähetettiin kolmen päivän ruokavarantojen kanssa etulinjaan. He yrittivät edetä tuloksetta vangeista koostettujen joukkojen kanssa kahdentoista päivän ajan.

– Siellä oli mahdotonta saavuttaa mitään. Meidän puolellamme oli pieniä ryhmiä konepistoolien kanssa. Toisella puolella oli tykistöä. Mitä konepistooli mahtaa panssarivaunulle, yhden sotilaan vaimo kertoo.

Kun ruoka loppui, heidän täytyi keräillä sitä lähistöltä. Vettä he saivat kaivosta, jossa kellui kaksi ruumista.

– He kuvailivat sitä näin: Jos vesi on suolaista, se tarkoittaa, että joku ui siellä, vaimo sanoo Owenin mukaan.

Ruumiita ei sotilaiden mukaan noudeta etulinjasta pois kuukausiin. Sen sijaan rintaman vangit keräsivät niistä kaiken, minkä pystyivät: vaatteet, panssarit, taskujen sisällöt. Saman he tekivät siviilien hylkäämille kodeille.

– Miksi tarvitsemme tätä sotaa? Onko tämä meidän aluettamme? Emme tarvitse sitä, sotilaan vaimo sanoo.

1/ Mobilised Russian soldiers from the Moscow region have described the extreme conditions they face around Avdiivka in eastern Ukraine, with men scavenging for food, drinking corpse-contaminated water, and living and fighting amongst piles of rotting unburied bodies. ⬇️ pic.twitter.com/DLi1O2b87y

