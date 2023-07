Hyökkääjän ilmaiskut Ukrainaan jatkuvat – Krimillä palaa ammusvarasto

Venäjä kohdisti 19. heinäkuuta varhaistunteina suuren lennokki- ja ohjushyökkäyksen Odessaan ja Kiovaan.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä käytti yön iskuissaan yhteensä 31 risteilyohjusta ja ja 32 iranilaista Shahed-räjähdelennokkia. Ilmavoimat torjui 13 Kalibr-risteilyohjusta, ainoan venäläisten Mustaltamereltä Su-35-hävittäjästä laukaiseman Kh-59-ohjuksen ja 23 Shahed-lennokkia

Ukrainan yleisradion Odessan-toimituksen mukaan hyökkäyksen pääkohteena oli Odessa, jota iskettiin aamuyhdeltä Kalibr- ja Kh-22-risteilyohjuksin, Oniks-meritorjuntaohjuksin sekä Shahed-lennokein.

Kalibr-ohjukset laukaistiin ilmeisesti Krimiltä, josta paikalliset julkaisivat sosiaaliseen mediaan videoita ohjusten laukaisusta.

Odessassa venäläisten iskun kohteena oli vilja- ja öljyterminaalit. Yksi työntekijä loukkaantui eräässä teollisuuslaitoksessa. Lisäksi kaksi tupakkavarastoa ja yksi ilotulitevarasto saivat osuman. Ilotulitteiden räjähtelystä on myös julkaistu videoita sosiaalisessa mediassa.

Vähintään kuusi ihmistä loukkaantui, kun räjähdysten paineaallot vahingoittivat asuintaloja ja rikkoivat ikkunoita. Myös palavista kerrostaloasunnoista on julkaistu videoita.

Seuraavaksi venäläiset hyökkäsivät Shahed-lennokein Kiovaa vastaan aamuviideltä. Ilmahälytykset soivat pääkaupungissa pitkin yötä. Kiovan kaupungin sotilashallinnon päällikkö Serhi Popko sanoi suurilta vahingoilta vältytyn ja ilmatorjunnan tuhonneen kaikki lennokit.

Žitomirin sotilashallinnon päällikkö Vitali Butšenko kertoo Shahed-lennokin osuneen Žitomirissa infrastruktuurilaitokseen tarkemmin määrittelemättä kohdetta. Samoin pientalot vahingoittuivat.

Lisäksi Zaporižžjassa Venäjä teki kolme ohjusiskua siviiliasutusta vastaan. Näiden lisäksi Venäjä tavalliseen tapaansa pommitti tykistötulella 23 eri asutusta pitkin rintamalinjaa, kertoo Ukrainska Pravda.

Ukraina ilmavoimat taas kertoo iskeneensä yli 20 viholliskohteeseen viime päivien aikana. Kohteina ovat olleet ammusvarastot ja joukkojen keskittämisalueet.

Suurin isku oli Krimillä, jossa ammusvarasto räjähti. Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko on kertonut venäläisiin medialähteisiin viitaten, että lähistöllä oleva 2000 asukkaan kylä on evakuoitu.

