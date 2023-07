Hyökkääjän eliittijoukot ajoivat suoraan ukrainalaisten väijytykseen

Ukrainan kansallisen poliisin muodostama rynnäkköprikaati ”Ljut” on julkaissut videon Bahmutin piirissä sijaitsevan Klištšivkan taisteluista Donetskin alueella.

Videolla näkyy kuinka Venäjän eliittijoukkoina pidetyt maahanlaskujoukot (VDV) eli desantit ajavat suoraan BMP-rynnäkköpanssarivaunullaan ukrainalaisten väijytykseen.

Venäläiset desantit istuvat kovaa vauhtia etenevän vaununsa päällä, kunnes vaunu saa raunioituneen kylän keskellä osuman singosta. Venäläiset pysähtyvät raunioiden keskelle joutuen Ljut-prikaatin ”Tsunami”-poliisipataljoonan tuliylläkköön. Venäläisten ryhmä vaikuttaa tuhoutuvan heti.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu muitakin videoita, joissa näkyy venäläisten tuhoutuneen eteläisen Klištšivkan alueella jouduttuaan ukrainalaisten väijytykseen.

Ukrainian forces ambushed and destroyed a large assault group of Russian forces with their armoured vehicle recently in a southern area of Klishchiivka pic.twitter.com/07WBFxFLuE

🔥On the outskirts of Klishchiivka (Bakhmut direction) were destroyed a large group of the Russians, which fell into Ukrainian ambush.

Most likely This is a unit of the unfinished Russian 72nd or 57th brigade. pic.twitter.com/8RwUOUp8Lz

— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 24, 2023