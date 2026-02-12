Verkkouutiset

”Todella viheliäinen tilanne” – Vantaa ei salli uutta yksiöbuumia
Lukoilin jalostamo liekeissä – Ukraina iski taas

Hyökkääjälle viritettiin verinen ansa – vain yksi ryömi takaisin

Venäläiset ovat käyttäneet putkilinjaa myös aiemmin yrittäessään edetä Ukrainan Sumyn alueella.
Hyökkääjä kärsi kovat tappiot yrittäessään edetä Sumyn alueella. www.t.me/kuaairbome8
Hyökkääjä kärsi kovat tappiot yrittäessään edetä Sumyn alueella. www.t.me/kuaairbome8
  • | Julkaistu 12.2.2026
  • 19:40
  • | Päivitetty 12.2.2026
  • 19:40

Venäjän joukot yrittivät jälleen edetä Ukrainan Sumyn alueella kaasuputkea pitkin lähellä Jablunivkan kylää.

Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 8. armeijakunta raportoi tällä viikolla, että 22 venäläissotilaan ryhmä joutui Ukrainan 71. ilmarynnäkköprikaatin yksiköiden valmistelemaan väijytykseen. Prikaati oli saanut tiedustelutietoa vihollisen liikkeistä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainan joukot tuhosivat venäläisen hyökkäysryhmän käyttämällä tykistöä sekä FPV-räjähdedrooneja ja pommittajadrooneja.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Lopputuloksena vain yksi hyökkääjä pystyi hädin tuskin ryömiä takaisin, Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 8. armeijakunta kertoo Telegramissa.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin lähellä Huljaipolea. Venäläisjoukot etenivät Sumyn alueen pohjoisosassa sekä Velykyi Burlukin, Borovan ja Slovjanskin lähellä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Mainos - muuta luettavaa
Mainos