Venäjän joukot yrittivät jälleen edetä Ukrainan Sumyn alueella kaasuputkea pitkin lähellä Jablunivkan kylää.

Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 8. armeijakunta raportoi tällä viikolla, että 22 venäläissotilaan ryhmä joutui Ukrainan 71. ilmarynnäkköprikaatin yksiköiden valmistelemaan väijytykseen. Prikaati oli saanut tiedustelutietoa vihollisen liikkeistä.

Ukrainan joukot tuhosivat venäläisen hyökkäysryhmän käyttämällä tykistöä sekä FPV-räjähdedrooneja ja pommittajadrooneja.

– Lopputuloksena vain yksi hyökkääjä pystyi hädin tuskin ryömiä takaisin, Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 8. armeijakunta kertoo Telegramissa.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin lähellä Huljaipolea. Venäläisjoukot etenivät Sumyn alueen pohjoisosassa sekä Velykyi Burlukin, Borovan ja Slovjanskin lähellä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.