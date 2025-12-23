Hyökkääjä yritti ylittää joen lasten kumiveneellä

Venäjän rajalla Harkovan alueella sijaitsevan Vovtshanskin lähellä puolustuksessa olevan Ukrainan 225. erillisen rynnäkkörykmentin Pentagon-droonipataljoona on julkaissut videon venäläisten Dorets-joen ylitysyrityksestä.
Videolla näkyy, että venäläiset yrittävät ylittää joen kumiveneillä, jotka vaikuttavat varsin heppoisilta. Sosiaalisessa mediassa on huomautettu veneiden näyttävän kiinalaisesta verkkokaupasta tilatuilta lasten puhallettavilta vesileluilta.
Ennen FPV-droonin iskua viimeisessä kuvaruudussa näkyvällä, savuketta rennosti huulillaan roikottavalla venäläissotilaalla ei näytä olevan lainkaan aavistusta yrityksen vaarallisuudesta.
Droonipataljoonan mukaan yrityksestä tekee poikkeuksellisen myös se, että jo syys-lokakuun taitteessa venäläiset yrittivät ylittää joen samasta kohtaa ja lähes yhtä heiveröisillä kumiveneillä.
Lokakuun alussa pataljoona kertoi tuhonneensa yhtäjaksoisesti kolmen päivän ajan Venäjän 810. merijalkaväkiprikaatin hyökkäysryhmiä, jotka kaikki tuhottiin joelle. Tuolloin pataljoona oli jo vahvistetusti surmannut 43 venäläissotilasta, jotka olivat yrittäneet ylittää joen. Yksikkö tuhosi tuolloin jopa kymmenen hyökkääjää kerrallaan.
Nyt reilut kaksi kuukautta myöhemmin venäläiset yrittävät samaa edesottamusta uudelleen.
– Vihollinen on yrittänyt jälleen muodostaa sillanpääasemaa. Edelliset ”vapaaehtoiset” ovat jo joen pohjalla kalojen ruokana, joten näille on haettu korvaajat. Luulevatko he todella, että meillä on jo droonit loppu? ihmettelee pataljoona.
Та сама локація (https://t.co/xFpTZdl99a). Знов росіяни. Той самий результат.
Ворог знову вирішив спробувати зайти на плацдарм. Попередніх “добровольців” вже доїдають риби на дні, тож їх замінили новими.
Невже вони думають, що в нас дрони закінчились? pic.twitter.com/rTgsnhLEAg
— PENTAGON | 225 ОШП (@Pentagon225) December 17, 2025
Ворог тримає плацдарм північніше Андріївки. Три дні FPV-оператори 225-го «Pentagon» нищать їхні резерви на човнах — підтверджено 43 «двохсотих». Штурмові групи 810-ї добивають залишки ворога. pic.twitter.com/qCfmT6YXPl
— 225 Окремий штурмовий полк (@225_oshp) October 2, 2025