Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäläissotilaat yrittivät ylittää joen. (Kuvakaappaus videolta. Telegram/Pentagon-225 OShP)

Hyökkääjä yritti ylittää joen lasten kumiveneellä

Venäläiset toistivat jo aiemmin syksyllä epäonnistuneen vesistön ylityksensä vastaavin tuloksin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän rajalla Harkovan alueella sijaitsevan Vovtshanskin lähellä puolustuksessa olevan Ukrainan 225. erillisen rynnäkkörykmentin Pentagon-droonipataljoona on julkaissut videon venäläisten Dorets-joen ylitysyrityksestä.

Videolla näkyy, että venäläiset yrittävät ylittää joen kumiveneillä, jotka vaikuttavat varsin heppoisilta. Sosiaalisessa mediassa on huomautettu veneiden näyttävän kiinalaisesta verkkokaupasta tilatuilta lasten puhallettavilta vesileluilta.

Ennen FPV-droonin iskua viimeisessä kuvaruudussa näkyvällä, savuketta rennosti huulillaan roikottavalla venäläissotilaalla ei näytä olevan lainkaan aavistusta yrityksen vaarallisuudesta.

Droonipataljoonan mukaan yrityksestä tekee poikkeuksellisen myös se, että jo syys-lokakuun taitteessa venäläiset yrittivät ylittää joen samasta kohtaa ja lähes yhtä heiveröisillä kumiveneillä.

Lokakuun alussa pataljoona kertoi tuhonneensa yhtäjaksoisesti kolmen päivän ajan Venäjän 810. merijalkaväkiprikaatin hyökkäysryhmiä, jotka kaikki tuhottiin joelle. Tuolloin pataljoona oli jo vahvistetusti surmannut 43 venäläissotilasta, jotka olivat yrittäneet ylittää joen. Yksikkö tuhosi tuolloin jopa kymmenen hyökkääjää kerrallaan.

Nyt reilut kaksi kuukautta myöhemmin venäläiset yrittävät samaa edesottamusta uudelleen.

– Vihollinen on yrittänyt jälleen muodostaa sillanpääasemaa. Edelliset ”vapaaehtoiset” ovat jo joen pohjalla kalojen ruokana, joten näille on haettu korvaajat. Luulevatko he todella, että meillä on jo droonit loppu? ihmettelee pataljoona.

Poimintoja videosisällöistämme

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)