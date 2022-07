Hyökkääjä yritti paeta saarelta – Ukraina iski ohjuksilla

Venäjän puolustusministeriö kertoi kuluvalla viikolla maan asevoimien poistuneen miehitetyltä Käärmesaarelta ”hyvän tahdon eleenä”.

Monet sotilasasiantuntijat suhtautuivat väitteeseen epäillen tai jopa pilkallisesti, sillä Ukraina oli pommittanut saaren varuskuntaa rajusti viime viikkojen aikana. Venäjän ohjukset osuivat ilmoituksen jälkeen useisiin siviilikohteisiin Odessan alueella ja surmasivat kymmeniä ihmisiä.

CNA-ajatuspajan Michael Kofman arvioi alkuviikosta tilanteen muuttuneen kestämättömäksi venäläisjoukoille, koska Käärmesaari oli mantereelle sijoitetun tykistön kantaman sisällä. Yölliset merikuljetukset olivat käyneet yhä vaarallisemmiksi, vaikka Venäjä yritti viimeiseen asti tuoda saarelle uusia joukkoja ja ilmatorjuntajärjestelmiä.

Ukrainan asevoimat on julkaissut perjantaina kuvatun videon varuskuntaa vastaan tehdyistä iskuista. Sen perusteella useat sotilasajoneuvot odottivat vielä tuolloin kuljetusta saarella sijaitsevalla laiturilla.

Ukrainan asevoimien komentaja Valerii Zaluzhnyi vitsailee Telegram-julkaisussaan, etteivät venäläiset onnistuneet tuhoamaan kaikkea saarelle sijoitettua kalustoaan. Kenraalin mukaan Ukrainan asevoimat ”auttoi evakuoimaan” varuskunnan jäänteet tekemillään iskuilla.

Bayraktar TB2 -lennokin kuvaamalla videolla ohjus tuhoaa 9A52-4 Tornado -raketinheitinjärjestelmän, polttoainesäiliöitä ja muita ajoneuvoja. Käärmesaaren laituri vaikuttaa vaurioituneen merkittävästi iskuissa.

