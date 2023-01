Hyökkääjä yrittää saartaa Bahmutin, Ukrainalla pulaa ammuksista

Ukrainan tilanne Bahmutissa on Venäjän hyökkäysten jäljiltä hankala, mutta ei kriittinen, uutisoi The Kyiv Independent.

Venäjä on pyrkinyt valtaamaan Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin kaupungin elokuusta lähtien. Viime viikolla viimeiset ukrainalaisjoukot joutuivat vetäytymään noin 12 kilometriä Bahmutista pohjoiseen sijaitsevasta Soledarin suolakaivoskaupungista.

Venäläisten alkuperäinen tavoite oli hyökätä Bahmutiin suoraan. Nyt taktiikka on muuttunut, ja venäläiset yrittävät saartaa kaupungin pohjoisesta ja etelästä.

Torstaina Wagner-ryhmän johtaja Jevgeni Prigožin taas väitti, että venäläisjoukot ovat saaneet haltuunsa pienen Bahmutin eteläpuolella sijaitsevan Klištšiivkan kylän. Ukrainan puolustusministeriö ei ole vahvistanut tietoa. Viime viikkojen aikana Klištšiivka on ollut ajoittain sekä Ukrainan että Venäjän hallinnassa.

Pääsyy Ukrainan vaikeaan tilanteeseen on Venäjän käyttämät ihmisaaltoiskut, joiden torjuminen on ollut hankalaa. Ukrainan tykistöllä ei ole ollut riittävästi ammuksia torjumaan jatkuvia hyökkäyksiä.

Itävaltalainen sota-asiantuntija Tom Cooperin mukaan venäläiset hyökkäävät sellaisilla määrällä mobilisoituja sotilaita ja niin usein, että ukrainalaisyksikköjen tykistö- ja kranaattiammusvarastot tyhjenevät nopeasti.

– Iltaan mennessä ukrainalaisten täytyy torjua venäläisten hyökkäyksiä pelkillä konekivääreillä, Cooper harmittelee.

Suurin haaste onkin Cooperin mukaan se, että ukrainalaisille ei ole annettu riittävästi työkaluja venäläisten nopeampaan tuhoamiseen. Lisäksi Ukrainan komento- ja viestiyhteyksissä on ollut paikoittain puutteita.

Kaikesta huolimatta tilanne ei ole katastrofaalinen. Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatuspajan mukaan Venäjän propaganda on liioitellut Soledarin valtaamisen merkitystä, eikä valtauksella ole suoria strategisia vaikutuksia. ISW arvioi Venäjän käyttäneen kaupungin valtaamiseen merkittävän määrän resursseja, joka todennäköisesti heikentää Venäjän toimintakykyä rintaman muilla sektoreilla.

– Soledarin valtaaminen ei mahdollista Venäjälle Bahmutiin johtavien kriittisten huoltoreittien hallintaa, eikä lyhyellä aikavälillä paranna Venäjän mahdollisuuksia saartaa kaupunkia, ISW:n raportissa todetaan.