Hyökkääjä valittaa ”lihahyökkäysten” rajuista tappioista: Meidät murskattiin täysin

Suosittu venäläinen sotabloggari Romanov siteeraa Telegram-kanavallaan 205. moottoroituun prikaatiin kuuluvan venäläissotilaan someviestiä, jonka mukaan hyökkääjä kärsii rajuja tappioita ”lihahyökkäyksissä”.

Venäläisten sotilaiden viljelemällä käsitteellä tarkoitetaan käytännössä menneiden aikojen taistelutantereet mieleen tuovia ihmisaaltoja vihollisen asemia kohti ilman tykistön tukea ja koordinaatiota eri aselajien ja joukkojen kesken.

Sotilas kertoo, kuinka hän osallistui 810. merijalkaväkiprikaatiin kuuluvan komppanian hyökkäykseen Etelä-Ukrainan Hersonin alueella sijaitsevassa Krynkyssä Dnepr-joen vasemmalla rannalla.

– Veli, tämä on vi..n katastrofi. Meidät murskattiin täysin.

Hänen mukaansa ukrainalaiset tarkkailivat hyökkäystä lennokkien avulla ja kohdistivat suoran ja epäsuoran tulen etenevään venäläiseen jalkaväkeen.

– Tämä on aivan p…….ä. Miksi he (venäläiskomentajat) toimivat näin? Olemme lihaa, tässä ei ole mitään järkeä.

– Ilman tykistön tukea nämä ovat järjettömiä lihahyökkäyksiä.

Romanovin mukaan hyökkäysten organisoiminen ja johtaminen on olematonta, koska aselajien välillä ei ole koordinaatiota. Vastaavaa on kuultu rintamalta toistuvasti.

– Jalkaväellä ei ole suoraa yhteyttä omiin lennokkeihin tai tykistöön. Tulitukipyynnöt menevät ensin esikuntaan, ja vasta sitten (jos käy tuuri) tykistön tuliasemiin.

Venäläinen Rybar-sotapropagandakanava kertoi aiemmin tammikuussa tilannekatsauksessaan, kuinka Venäjän joukkojen kankea ja byrokraattinen komentoketju estää ilmatorjunnan ja tykistön tehokkaan käytön. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Katsauksen mukaan Venäjän ilmatorjunta ei ehdi ampua Ukrainan koneita ja koptereita alas, koska he joutuvat odottamaan lupaa komentajilta.

Myös tykistötulen organisoimisen ja johtamisen sanotaan olevan vaikeaa.

Romanov complaining about more meat assaults in Krynky. Brings up a quote from a soldier who went into an attack as part of a company consolidated with marines. Quotes absence of interaction between fire support and units on the ground. Russian servicemen went like targets at the… pic.twitter.com/4SkPwjZn3v

