Venäjän joukot näyttävät nyt varautuvan Ukrainan vastaiskuun

Venäjä vahvistaa puolustusasemiaan miehittämillään alueilla Etelä-Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedustelutietoihin nojaten sunnuntaina.

Ukraina on julkisesti kertonut valmistautuvansa etelässä laajaan vastahyökkäykseen, ja venäläisten toimet kielivät brittien mukaan vakavuudesta, jolla venäläiskomentajat tilanteet nyt ottavat.

Venäläiset vahvistavat puolustustaan siirtämällä joukkoja ja kalustoja Hersonissa sekä Mariupolin ja Zaporizzjian välillä. Venäläiset kiristävät turvatoimiaan myös Melitopolissa.

Ukrainalaiset ovat painostaneet venäläisten puolustuslinjaa Hersonissa jo kuukauden ajan, ja maan johdon mukaan sen joukot valmistaututuvat ottamaan Venäjän miehittämät alueet takaisin haltuunsa. Venäläiset ottavat tilanteen vakavasti, sillä puolustusta vahvistetaan etelässä vaikka taistelut samaan aikaan jatkuvat kiivaina Donbasissa, brittitiedustelu toteaa.

(2/5) Russian forces in Melitopol are also increasing security measures. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 17, 2022

(4/5) areas it currently controls. Russian defensive moves are likely a response to anticipated Ukrainian offensives, to demands made by Defence Minister Shoygu on a recent visit to the Donbas, and also to the attacks Ukraine is launching against command posts, logistic nodes — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 17, 2022