Hyökkääjä uppoaa soihin, eteneminen on hidasta

Venäjän maavoimien kokonaisia moottoroituja kiväärirykmenttejä on tuhoutunut jatkuvissa hyökkäyksissä Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla.

Samaan aikaan hyökkääjän merijalkaväki hukkuu Donetskin alueen soihin, kertoo Ukrainan maavoimien 33. mekanisoidun prikaatin komentaja Nazar Vojtenkov.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Vojtenkovin mukaan venäläisten panssaroituja ajoneuvoja havaittiin Pokrovskin suunnalla lokakuun alussa, jolloin ensimmäiset mekanisoidut hyökkäykset alkoivat. Useita venäläisyksiköitä tuhottiin onnistuneesti. Tällä hetkellä hyökkääjän liikkeet jatkuvat Volodymyrivkan kylän lähellä.

– Tiedämme, että aiemmat meitä vastaan taistelleet moottoroidut kiväärirykmentit on yksinkertaisesti pyyhkäisty pois. Ja siksi ilmeisesti Venäjän merijalkaväen yksiköitä on nyt tuotu paikalle, Vojtenkov sanoo United Newsille.

Uusista joukoista huolimatta venäläiset eivät ole kyenneet saavuttamaan toivottua nopeaa etenemistä.

– Donetskin alueella on nyt paljon soita. Ukrainan upea musta maa auttaa meitä siten, että heidän raskaat ajoneuvonsa juuttuvat ja hukkuvat soihin. Meillä on ollut onnistuneita tapauksia. Yksi (venäläisten) hyökkäyksistä päättyi yksinkertaisesti siten, että kolme yksikköä juuttui suohon, koko miehistö jalkautui ja perääntyi juosten. Sitten FPV-droonit ja pommittajadroonit hyökkäsivät heidän kimppuunsa, Vojtenkov kertoo.

Venäjän joukot jatkavat etenemistä Pokrovskin läpi. Marraskuun 3. ja 4. päivänä julkaistu geopaikannettu kuvamateriaali osoittaa, että venäläiset etenivät hiljattain Pokrovskin luoteis-, pohjois- ja koillisosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan Venäjän joukot eivät ole vielä vallanneet koko Pokrovskia ja taistelut jatkuvat erityisesti kaupungin pohjois- ja itäosissa. Hyökkääjän sanotaan vahvistavan asemiaan Pokrovskin keskustassa ja itäosassa.

Pokrovsk on tärkeä tie- ja rautatieliikenteen solmukohta Donetskin alueella Ukrainassa. Venäjän joukot ovat yrittäneet edetä Pokrovskiin jo yli vuoden ajan, mutta Ukrainan puolustus on onnistunut estämään laajamittaisen läpimurron.