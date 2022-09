Hyökkääjä tulittaa reittiä, ydinvoimalan tarkastajat eivät pääse paikalle

Ukrainan viranomaiset kertoivat aamulla Venäjän tulittavan Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastusryhmän kulkureittiä Venäjän kaappaamalle Zaporižžjan ydinvoimalalle.

Alueen paikallishallinnon johtaja Oleksander Staruhin mukaan tämä merkitsee sitä, ettei tarkastustehtävää voida nyt suorittaa.

– Ukraina jatkaa pyrkimyksiä IAEA:n turvallisen pääsyn järjestämiseksi ZNPP:lle [voimalaitos]. Vaadimme Venäjää lopettamaan provokaatiot ja sallimaan IAEA:lle esteettömän pääsyn ydinvoimalaitokselle, Staruh sanoi telegramissa.

Venäjä on laajan todistusaineiston perusteella sijoittanut aseita ja joukkoja ydinvoimalan alueelle ja jopa sen rakennusten sisälle. Ukrainalaisten mukaan venäläisjoukot ovat käyttäneet voimalaa suojakilpenä ja tulittaneet Ukrainan hallussa olevia alueita sen suojista. Venäläisten on myös kerrottu vanginneen ja väitetty jopa kiduttaneen voimalan ukrainalaisia työntekijöitä.

