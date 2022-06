”Hyökkääjä tuhoaa uuden sadon aiheuttaakseen nälänhädän”

Venäjän joukot ovat ottaneet Itä-Ukrainan Donbassissa myös vehnäpellot kohteekseen.

– Tällaisella kuumalla säällä ne syttyvät helposti tuleen, kun niitä tulitetaan tykistöllä ja raketeilla. Venäjä yrittää tuhota uuden sadon aiheuttaakseen nälänhätää sekä Ukrainassa että muuaalla maailmassa, sanoo European Expert Association -ajatushautomon tutkimusjohtaja Maria Avdeeva Twitterissä.

Vehnäpeltojen tuhoaminen saattaa liittyä Venäjän presidentti Vladimir Putinin nälkäsuunnitelman toteuttamiseen Ukrainassa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Ukraina oli ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa yksi maailman suurimmista ruokaviljan ja lannoitteiden tuottajista. Tällä hetkellä Venäjän aloittama saarto on jumittanut Ukrainaan arviolta 20–25 miljoonaa tonnia viljaa, mikä vastaa noin viittä prosenttia koko maailman vuotuisesta viljanviennistä.

Yalen yliopiston historian professori Timothy Snyderin mukaan nälkäsuunnitelma koostuu kolmesta osasta. Ensinnäkin se on osa suurempaa yritystä tuhota Ukrainan valtio katkaisemalla sen vienti.

Toisena tarkoituksena on saada pakolaiset liikkeelle Ukrainan vientialueille kuuluvilta Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueilta. Suuri pakolaisvyöry aiheuttaisi epävakautta EU:ssa.

– Kolmas ja hirvein tavoite nälänhädän aiheuttamisessa on tukea Venäjän propagandakampanjaa Ukrainaa vastaan. Todellista joukkokuolemaa tarvitaan propagandakilpailun taustana, Snyder sanoo.

– Kun ruokamellakat alkavat ja nälänhätä leviää, Venäjä syyttää Ukrainaa, vaatii Venäjän miehitettyjen alueiden tunnustamista ja kaikkien pakotteiden poistamista.

Snyderin mukaan Venäjä suunnittelee aasialaisten ja afrikkalaisten nälkiinnyttämistä voittaakseen sodan Euroopassa.

