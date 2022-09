Venäjä saattaa valmistautua ukrainalaisten sotavankien liikekannallepanoon

Institute for the Study of War -ajatushautomon (ISW) tilannekatsauksessa kerrotaan, että Venäjä saattaa valmistautua pakottamaan ukrainalaisia sotavankeja taistelemaan kotimaataan vastaan.

Venäjän valtiollisessa mediassa väittiin lauantaina, että Olenivkan vankileirille määrätyt vangit olisivat ”pyytäneet Donetskin miehityshallinnolta lupaa taistella Bogdan Hmelnitski -kasakkapataljoonassa”.

”Pyyntö” oli väitteiden mukaan esitetty ainoastaan suullisesti Donetskin ”kansantasavallan” parlamentin puhemies Volodymyr Bidivkan kautta.

Sotavankien määrääminen taisteluihin rikkoisi räikeästi Geneven sopimusta sotavankien kohtelusta.

Sopimuksessa todetaan yksiselitteisesti, ettei sotavankeja saa lähettää alueelle, jossa he voivat altistua taisteluvyöhykkeen tulen alaiseksi. Heitä ei myöskään ”saa muutoin kuin vapaaehtoisina käyttää epäterveellisiin tai vaarallisiin töihin”.