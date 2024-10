Hyökkääjä saa Ukrainaan uusia talvivaatteita

Venäjän asevoimien sotilaat saavat uusia vaatteita. Kalašnikov-konserniin kuuluva Triada-TKO kertoo, että päivitetyt talvivaatteet on valmistettu asiakkaan toiveita ja ”erityisoperaatiossa” saatuja kokemuksia kuunnellen.

Uusi mallisto tottelee nimeä ВКПО 3.1.

Päivitykset talvivarusteisiin on tehty Venäjän asevoimien pyynnöstä. Erityisesti toimitetaan aluskerrastoja sekä eristettyjä välivaatteita ja hattuja, mutta päivitetyssä mallistossa on myös topattuja päällishousuja. Vaatteissa on runsaasti taskuja ja uusia polvi- ja kyynärpäävahvikkeita.

Triada-TKO esitteli uusia vaatteita viimeksi elokuussa. Tuolloin se oli kehittänyt esimerkiksi palosuojattuja sotilasvaatteita. Palosuojauutuuksista kertonut Army Recognition -sivusto epäili kuitenkin elokuussa, ettei hienompia varusteita riitä kovinkaan suurelle osalle joukkoja Ukrainassa.

Niinpä nyt esitellyt lämpimämmät ja paremmin istuvat uutuusvaatteet jäävät monen sotilaan kohdalla lähinnä haaveeksi varsinkin tulevana talvena. Samalla Venäjän sotilaita kaatuu ja haavoittuu nyt Ukrainassa enemmän kuin missään aiemmassa vaiheessa helmikuusta 2022 alkaen. Esimerkiksi torstaina Ukrainan pääesikunnan arvioiden mukaan kaatui ja haavoittui yhteensä noin 1760 Venäjän sotilasta. Lihamyllyiksi kutsuttu taistelutaktiikka on johtanut siihen, että Viron sotilastiedustelun laskemien mukaan Venäjän tappiot lokakuussa voivat hyvinkin olla noin 40 000 sotilasta.

Samalla Venäjä on iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuria kohtaan varsinkin talvisin. Venäjän lennokki- ja ohjusiskut ovat lamauttaneet ja tuhonneet yhteensä jopa kolme neljäsosaa Ukrainan energiantuotannosta. Venäjän energiainfrastruktuuriin kohdistuva tuhoamissota saattaa pyrkiä kiihdyttämään Ukrainasta lähtevien pakolaisten virtaa.

