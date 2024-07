Hyökkääjä painaa päälle – Ukrainalla edessään kriittiset kuukaudet

Ukrainalla on edessään vaikeita kuukausia, mutta tilanne rintamalla on parempi kuin keväällä, arvioi rintamalla vieraillut Carnegie Endowment -ajatuspajan tutkija Michael Kofman.

– Huolestuttavampaa on Ukrainan ilmapuolustuksen tila ja Venäjän sähköverkkoon tekemien iskujen aiheuttamat vahingot, hän toteaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa Ukrainan tilanne miesvoiman, linnoitteiden ja ammusten suhteen paranee jatkuvasti.

– Venäjän joukot etenevät Donetskissa ja saavat todennäköisesti lisää voittoja, mutta he eivät ole pystyneet hyödyntämään Harkovan alueen hyökkäystä suureksi läpimurroksi.

Kofmanin mukaan Harkovan rintama on vakiintunut, ja joukkojen voimasuhteet eivät ole Moskovalle suotuisat. Venäjän operaatiot on keskitetty Tšasiv Jarin, Toretskin ja Ocheretyne-Pokrovskin suunnille sekä vähäisemmässä määrin Kupjanskin suunnalle.

– Parantuneista näkymistä huolimatta Ukrainan miesvoimavajeen korjaaminen vie aikaa. Venäjän joukot todennäköisesti jatkavat etenemistä tulevina kuukausina, erityisesti Donetskissa. Seuraavat kaksi kuukautta ovat erityisen vaikeita.

– Miesvoimavajeen korjaaminen on edelleen Ukrainan prioriteetti, mutta suurin ongelma on yhä enemmän ilmapuolustus – sekä lyhyen kantaman järjestelmät etulinjan kattamiseksi että pitkän kantaman ilmapuolustus kaupunkien, kriittisen infrastruktuurin ja taka-alueiden puolustamiseksi.

Ukrainalla on erittäin vähän ammuksia vanhentuneita neuvostojärjestelmiä varten, kun taas Venäjän lennokkien ja ohjusten tuotantomäärät ovat lisääntyneet merkittävästi.

– Ilmapuolustuksen puute on johtanut venäläisten laaja-alaiseen lennokkitiedusteluun etulinjan takana ja lisännyt iskujen onnistumisastetta, Michael Kofman sanoo.

Tämä on hänen mukaansa kasvava haaste, ja puolustaja tarvitsee ripeästi toimivia ja käytännöllisiä välineitä uhan torjumiseksi.

Myös venäläisten liitopommi-iskuista on tullut entistä tarkempia.

– Ne tuhoavat kokonaisia asemia ja ovat psykologisesti vaikuttavampia kuin tykistö. Liitopommit tuhoavat kaupunkien rakennuksia, joiden tuhoaminen tykkitulella kestäisi päiviä, Kofman kertoo.

Ukrainalle on luvattu toimittaa lisää Patriot-, NASAMS- ja Hawk-ilmatorjuntajärjestelmiä.

– Sillä voi olla suuri merkitys tänä vuonna. Patriot-järjestelmien sijoittaminen etulinjaan venäläisten ilmaiskujen torjumiseksi on kuitenkin riskialtista, jos niitä ei pystytä suojamaan, Kofman toteaa.

Hänen mukaansa Ukrainalle toimitetut länsimaiset ampumatarvikkeet ovat vähentäneet osapuolten epäsuhdetta tykkitulen suhteen.

Michael Kofmanin mukaan Uusien mobilisaatiolakien hyväksymisen jälkeen Ukrainan asevoimat on kyennyt ensimmäisen kuukauden aikana mobilisoimaan huomattavasti enemmän miehiä kuin aikaisemmin.

– Tässä on kuitenkin viivevaikutus – mobilisoitu henkilöstö pitää kouluttaa ennen kuin he ovat käytettävissä kokoonpanojen täydentämiseksi.

Hän korostaa, että lännen on tuettava Ukrainaa koulutuksessa ulkomailla.

– Lisämiesvoima voi vakauttaa etulinjaa tänä syksynä laajentamalla olemassa olevia yksiköitä ja täydentämällä uusia prikaateja rotaation mahdollistamiseksi.

Länsimaiden pitää lähettää Ukrainalle myös enemmän kalustoa tappioiden korvaamiseksi. Puolustaja tarvitsee muun muassa rynnäkköpanssarivaunuja panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja.

Venäjä ei saanut luotua hyökkäyksellään Harkovan alueella puskurivyöhykettä, mutta se sai vedettyä alueelle Ukrainan reservejä vakauttamaan rintamaa.

– Tämän seurauksena Ukrainan joukot on levitetty ohuesti, Kofman sanoo.

Hänen mukaansa hyökkääjällä on kuitenkin ollut vaikeuksia laajojen operaatioiden toteuttamisessa ja hyvin valmisteltujen puolustusasemien valtaamisessa.

– Suurin osa hyökkäyksistä koostuu hyökkäysryhmien ja -osastojen pienemmistä osista.

Kofman katsoo, että Ukrainan suurin haaste jatkossa on Venäjän laajat ilmaiskut.

– Shahed-tyyppisiä droneja ovat yhä helpompi torjua, mutta Venäjän ilmaiskut ovat muuttuneet entistä kehittyneemmiksi ja Venäjän ohjustuotantomäärät ovat lisääntyneet huomattavasti vuoteen 2022 verrattuna.

Hän korostaa Ukrainan sähköntuotannon kärsineen kovia vaurioita, minkä vuoksi edessä on todella vaikea talvi.

