Hyökkääjä on lähettänyt sotaan jo yli 20000 vankia

Venäjä on lähettänyt Ukrainan rintamalle yli 20 000 vankia, kertoo The insider -uutissivusto viitaten vankien etuja ajavan Russia Behind Bars -säätiön tietoihin.

Läheiset kytkökset Venäjän hallintoon omaavan yksityisen sotilasyhtiö Wagnerin kerrotaan alkaneen värvätä vankeja nyt myös Uralvuorten toisella puolella. Wagnerin sanotaan lisäksi värväävän vankeja Itsenäisten valtioiden yhteisöön kuuluvista maista.

Jo aiemmin selvisi, että Wagnerin lisäksi myös Venäjän puolustusministeriö värvää vankeja sotaa varten.

The Insider kertoo, että ensin julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan vankien lähettäminen rintamalle perustui vapaaehtoisuuteen. Hiljattain kuitenkin selvisi, että vangit on pakotettu lähtemään Ukrainaan.

Venäläiset senaattorit ovat laatineet lakiesityksen, joka sallisi vankien laillisen osallistumisen sotaan. Lakiesityksen mukaan vangit voisivat joissakin tapauksissa saada myöhemmin vapautuksen, jos he ”osoittavat rohkeutta ja sankarillisuutta asepalveluksessa”.