Hyökkääjä hautasi yli 400 ruumista Svetlanan naapuriin – ”piileskelimme kellarissa kuin hiiret”

Svetlana on Izjumin alueella asuva 82-vuotias ukrainalainen mummo, jonka naapuriin venäläiset kaivoivat joukkohaudan yli 400 ruumiille. Hauta paljastui hyökkääjän vetäydyttyä alueelta.

– En halunnut mennä sinne, enkä koskaan astu jalallani sinne. Ensinnäkin se on erittäin pelottavaa. Toiseksi, koska olen vanha, hän sanoo ruotsalaiselle Dagens Nyheter -lehdelle.

Suurin osa joukkohaudasta löydetyistä ihmisistä on tiettävästi siviilejä.

– Kuulimme huhuja kidutuksesta, mutta kukaan ei koskenut minuun, ukrainalaismummo kertoo.

Svetlana kuvailee DN:lle kauhuja, joita hän joutui kokemaan miehityksen aikana. Hän kertoo piiloutuneensa kellariin.

– Piileskelimme kuin hiiret. Pommitukset jatkuivat päivin ja öin. He ajoivat panssarivaunun tontilleni ja tuhosivat aitani, hän kertoo.

– Selvisin, koska minulla oli puutarha. Söin perunoita ja tomaatteja kuukausien ajan.

Svetlana kertoo kohdanneensa joskus venäläisiä sotilaita.

– Kysyimme, että mitä he tekevät Izjumissa. He sanoivat, että emme ole täällä tappamassa teitä, vaan olemme täällä vapauttamassa teitä, hän kuvaa keskusteluja.

– Vapauttamassa meidät, keneltä? Ihmettelimme sitä. He eivät kuitenkaan osanneet vastata siihen mitään, hän jatkaa.

Svetlanan mukaan alueen asukkaat odottivat Ukrainan joukkojen saapumista. Lopulta he tulivat.

– Kun sotilaat heiluttivat, me heilutimme takaisin. Annoimme heille leipää ja suolaa. He nostivat myös Ukrainan lipun, hän kuvaa hetkeä.

Ukrainalaismummo kertoo pelkäävänsä venäläisten paluuta.

– Mutta kun kysyin armeijaltamme venäläisiltä, niin he vastasivat minulle: baabuska, sinun ei pitäisi olla huolissasi. He eivät tule tänne uudestaan. Tämä on rauhoittanut minua.