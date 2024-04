Hyökkääjä etenee, mutta hinta on järkyttävä – valtava määrä kalustoa tuhoutuu

Venäjän asevoimat on edennyt hitaasti Ukrainassa eri rintamalohkoilla. Nämä hyökkäykset ovat heikentäneet merkittävällä tavalla Ukrainan asevoimien taktisia puolustusasemia, mutta ne eivät ole johtaneet venäläisten operatiivisiin voittoihin, kertoo uutissivusto meduza julkisiin lähteisiin perustuvassa tilannekatsauksessaan.

– Samalla jokainen etenemisyritys aiheuttaa venäläisjoukoille suuria kalustotappioita, jotka eivät ole helposti korvattavissa

Venäjä valtasi Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan kaupungin helmikuussa. Tämän jälkeen hyökkääjä on jatkanut hidasta etenemistään Avdijivkan lounais- länsi- ja luoteispuolella. Hyökkääjä on menettänyt paljon tankkeja, rynnäkköpanssarivaunuja ja muita panssaroituja ajoneuvoja puolustajan lennokki-iskuissa, tykistötulessa ja miinakentillä.

Kovat taistelut ovat jatkuneet Tšasiv Jarin kaupungin ympäristössä.

– Venäläisjoukkojen olisi äärimmäisen vaikeaa vallata Tšasiv Jar suoraan suuntautuvalla hyökkäyksellä, kun otetaan huomioon kaupungin sijainti kukkulan laella ja sen etulinjasta erottava kanava. Venäläisten olisi luultavasti tehtävä useita hyökkäyksiä ennen kuin he voisivat toden teolla ryhtyä taistelemaan tästä tärkeästä asemasta. Ja jos he käyttävät samoja taktiikoita, he kärsivät paljon enemmän tappioita, katsauksessa arvioidaan.

Hyökkääjä ei ole onnistunut valtaamaan Vuhledaria monista yrityksistä ja kovista tappioista huolimatta.

Venäjän asevoimat jatkaa paikallisia hyökkäyksiä monilla muilla alueilla menettäen paljon kalustoa ja edeten vain marginaalisesti.

Zaporižžjan alueella hyökkääjä on juuttunut taisteluihin Robotynen ja Verboven kylien väliin. Kärsittyään valtavia tappioita helmi-maaliskuussa Venäjän joukot ovat käyttäneet vähemmän kalustoa etulinjan hyökkäyksissään viime viikkoina.

Bahmutin pohjoispuolella hyökkääjän tähtäimessä ovat muun muassa Siversk, Bilohorivka ja Terny.

– Venäjän joukkojen hyökkäykset eri rintamalohkoilla eivät tuota operatiivisesti merkittäviä läpimurtoja. Aina kun hyökkääjä etenee jossain, puolustaja rakentaa heti uuden puolustuslinjan pakottaen venäläiset aloittamaan uuden raskaita tappioita aiheuttavan hyökkäyksen.

Hyökkääjän reservit eivät ole loputtomia

Katsauksessa todetaan myös ukrainalaisten kärsivän kovia tappioita hyökkääjän lentokoneiden ja tykistön tulituksessa.

– Venäjän asevoimien kalustotappiot näyttävät kuitenkin olevan aivan liian suuria verrattuna saavutettuihin voittoihin. Jos Venäjän komentajat aikovat ehdyttää Ukrainan joukot useilla paikallisilla taisteluilla, niin uhkana on omien joukkojen ehtyminen ja kuluminen nopeammin. Vain läpimurrot, jotka johtavat suurten ukrainalaisten yksiköiden saartamiseen, voivat muuttaa tilanteen Venäjän eduksi.

– Kalusto (mukaan lukien panssarivaunut) on Venäjän asevoimien pullonkaula. Jotkin vaurioituneet ajoneuvot voidaan hinata omille linjoille korjausta varten, kun taas osa tuhoutuu peruuttamattomasti. Venäjä ei pääasiallisesti kata näitä tappioita tuottamalla uusia ja nykyaikaisia vaunuja, vaan entisöimällä varastoissa lojuvia vanhoja neuvostoaikaisia ajoneuvoja. Nämä reservit ovat suuret, mutta ne eivät ole loputtomia.