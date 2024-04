Hyökkääjä esittää videolla kuollutta lennokin lähestyessä, näin siinä kävi

Ukrainan 47. mekanisoituun prikaatiin kuuluva lennokkikomppania on jakanut Telegram-kanavallaan videon (jutun alla), jolla venäläinen sotilas havaitsee lennokin kulkiessaan avoimessa maastossa. Tämän jälkeen hän käy maahan makaamaan ja esittää kuollutta hämätäkseen lennokin operaattoria.

Hämäys ei kuitenkaan onnistu, ja ukrainalainen operaattori lennättää FPV-räjähdelennokkinsa suoraan venäläissotilaan niskaan. Video näyttää, kuinka sotilas jää makaamaan elottomana maahan räjähdyksen jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa on kommentoitu kyseistä videota. Maassa liikkumatta makaamisen ja kuolleeksi tekeytymisen saotaan olevan yleinen venäläinen taktiikka FPV-lennokkien varalta, mutta sen toimivuudesta liikkuu epäilyjä.

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat lisänneet massiivisesti räjähdelennokkien käyttöä rintamalla.

FPV-räjähdelennokit ohjataan kohteeseensa videolinkin välityksellä. Etulinjaan sijoitettujen sotilaiden määrää kerrotaan vähennetyn itsemurhalennokkien luoman uhkan vuoksi.

A very common Russian tactic in case of danger of FPV drone attack:

When FPV drone is visually or audibly detected, a Russian infantryman, if he is in an open area where there are no shelters nearby, tries not to move or lie down on the ground and pretend to be dead. In the hope… pic.twitter.com/tVIgwnHOYr

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 8, 2024