Huutava meppi heitettiin ulos EU-parlamentin istunnosta

EU-parlamentti on kokoontunut Ranskan Strasbourgiin äänestämään Ursula von der Leyenin (epp.) jatkosta komission puheenjohtajana.

Istuntosalissa oli välikohtaus von der Leyenin linjapuheen jälkeen, kun romanialainen äärioikeistoa edustava europarlamentaarikko Diana Sosoaca aloitti huudon.

Romanialaismeppi keskeytti Renew-ryhmän johtaja Valérie Hayerin puheenvuoron.

– Te tapoitte ihmisiä, minulla on oikeus puhua, Sosoaca huusi Politicon mukaan ja kohdisti todennäköisesti viestinsä von der Leyenille, jonka ajamasta koronapolitiikasta liikkuu erilaisia salaliittoteorioita.

EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola pyysi vartijoita poistamaan mepin istuntosalista. Sosoaca piti kasvoillaan koiran kuonokoppaa ja käsissään uskonnollista ikonia.

– Älkää koskeko minuun, meppi huusi vartijoiden tullessa hänen luokseen.

Diana Sosoaca representative europarliamentar from Romania (MEP) in european parliament was thrown out of the plenary hall because she pleaded for freedom of expression and faith in God! pic.twitter.com/OD6lgrB8UT

— Mihail Mihnea-Dorel / BeNetIQ🔻 (@benetiq) July 18, 2024