Hurstinavun joulujuhlaan kutsutaan 2000 vierasta

Helsingin Messukeskuksessa järjestetään Hurstinavun perinteinen joulujuhla, joka tuo yhteen yksinäiset ja vähävaraiset. Tilaisuuteen on varattu kaksi rinnakkaista hallia, johon katetaan pöydät 2 000 vieraalle.

Juhlaa ovat Hurstien rinnalla toteuttamassa kymmenet jouluruokien lahjoittajat, sadat vapaaehtoiset ja monet Messukeskuksen katon alla toimivat yritykset. Valmistelu alkaa jo viikkoja ennen jouluaattoa.

Messukeskuksen tiedotteen mukaan tapahtuma piirretään ensin kartalle, jotta saadaan paikat kattaukselle, esiintymistekniikalle ja kulissien taakse nousevalle suurkeittiölle kylmäkontteineen. Tapahtumalle haetaan luvat, työstetään opasteet ja pestataan suurtapahtuman edellyttämät vahtimestarit ja muu henkilöstö siivoojia, sähköasentajia ja ensiapuryhmää myöten.

Aatonaattona alkaa tapahtuman rakentaminen. Pöydät ja tuolit kuljetetaan halleihin, tila katetaan ja koristellaan, lahjakassit pakataan, ja keittiöväki ottaa paikkansa patoineen ja uuneineen.

Tänä vuonna juhlaan saapuu laulaja Hanna Pakarinen. Lähtiessään osallistujat saavat mukaansa lahjakassin täynnä jouluruokia ja muita tarvikkeita, jotka tuovat iloa juhlan jälkeenkin.

Hurstien yhteistyö Messukeskuksen kanssa alkoi 2015. Juhlan toteuttamiseen osallistuvat myös Messukeskuksessa toimivat kumppaniyritykset, kuten logistiikkayritys Niemi, SOL-siivous, turvallisuudesta huolehtiva Securitas, ohjelmatekniikan ja -lavat rakentava SVV ja ensiavusta vastaava SPR.

– Olemme aina saaneet hyvän ja osaavan porukan toteuttamaan juhlan. Me olemme auttamisen ammattilaisia, mutta suurtapahtuman järjestämiseen tarvitsemme tukea. Messukeskus kumppaniyrityksineen luo juhlaamme puitteet, joissa meidän on helppo toimia ja joissa jokainen vieraamme voi kokea olevansa arvostettu ja huomioitu. Lisäksi Pasilaan on helppo tulla julkisilla mistä päin pääkaupunkiseutua tahansa, Hurstinavun toiminnanjohtaja Sini Hursti sanoo.

Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry on suomalainen avustusjärjestö. Järjestö toimii jakamalla vaate- ja ruoka-avustuksia ympäri vuoden niitä tarvitseville sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia. Näitä ovat muun muassa Köyhien linnanjuhla Hakaniemen torilla itsenäisyyspäivänä ja joulujuhla Helsingin Messukeskuksessa jouluaattona.