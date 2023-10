Hurjat huhut Vladimir Putinin terveydestä – Näin kävisi, jos diktaattori kuolisi

Viestipalvelu Telegramin venäjänkielisellä General SVR-julkaistiin perjantaina 27. lokakuuta kirjoitus, jossa kuvailtiin minuuttien tarkkuudella Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin kuolemaan edellisiltana johtaneita tapahtumia. Täysin vailla todisteita Venäjän johtajan väitettiin kuolleen, mutta silti ”kuolinuutinen” levisi länsimaisessa mediassa Suomea myöten.

Kanavan nimi antaa vaikutelman kuin kyseessä olisi Venäjän ulkomaantiedustelun kenraali, mutta kanavan taustalla on aiemmin arveltu olevan salaliittoteorioihin uppoutunut entinen moskovalaisakateemikko, valtiotieteilijä Valeri Solovei. Toinen mahdollisuus on harkovalainen lakimies Viktor Jermolajev, joka on kuitenkin tiukasti kiistänyt liittyvänsä kanavaan.

Putinin ”kuolinuutisessa” Soloveihin yhdistäviä piirteitä on uskomus siitä, että Putin on kuollut ja häntä esittää vain eri kaksoisolennot. Kaiken taustalla nukkemestarina on turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev, joka pitää hallintoa pystyssä esittämällä Putinin olevan hengissä.

Venäjään perehtynyt historioitsija, professori Mark Galeotti arvioi podcast-äänijulkaisussaan, että yksittäiseen lähteettömään some-viestiin perustunut ”kuolinuutinen” levisi myös lännessä, koska se resonoi läntisen toiveajattelun kanssa. Putinin kuolema, kun mahdollisesti voisi auttaa lopettamaan sodan Ukrainassa.

Venäjää johtajan ympärillä on keskiaikainen hovi

Putin ei ole kuitenkaan kuolematon. Jonain päivänä hän kuolee ja sillä tulee olemaan suuri vaikutus hallinnolle, jota Galeotti kuvailee ”keskiaikaiseksi hoviksi suhteellisen modernin byrokraattisen valtion keskiössä”. Tämän hovin asema on riippuvainen tsaarista eli Putinista.

Galeotti huomauttaa Venäjän hallinnon olevan henkilökeskeinen. Vaikka seuraaja olisi kovakin putinisti, tulisi tämä tuomaan silti muutoksia, koska häneltä puuttuisivat Putinin vallan mahdollistamat henkilösuhteet. Putin on rakentanut autoritaarisen järjestelmänsä lähes neljännesvuosisadan aikana, joten hänen seuraajansa olisi heikompi eikä automaattisesti edeltäjänsä kaltainen itsevaltias.

Professori on kuitenkin varma siitä, ettei kansalla juuri ole hirveästi päätettävää asiassa. Venäjällä perustuslailla ja lainsäädännöllä ei niin hirveästi merkitystä ole. Vaalit järjestettäisiin vain eliitin valitseman uuden johtajan aseman legitoimiseksi ja vahvistamiseksi, eikä niiden tarvitsisi olla lainkaan vapaat ja rehelliset.

Galeotti arvioi, että Ukrainan sodan loppuminen olisi ”huomattavasti todennäköisempää”, jos henkilökohtaisesti hyökkäyksen Ukrainaan määrännyttä Putinia ei olisi. Erityisesti, jos tähän liittyisi valtataistelu Moskovassa.

– En oleta katutaisteluita Moskovan keskustassa tai sotaherrojen keräävän joukkojaan kamppaillakseen vallasta, mutta meidän tulee tunnustaa, että pinnan alla on runsaasti tilaa kilpailulle ja valtakamppailulle.

Historioitsijan mukaan tilanne muistuttaisi Josif Stalinin kuoleman jälkeistä tilannetta. Selvää vahvaa seuraajaa ei ole ja kokonainen sukupolvi on kasvanut saman johtajan alaisuudessa. Merkittävänä erona on se, että johtajan ulkopuolista vallanlähdettä ei ole, kuten neuvostoaikana, jolloin se oli kommunistinen puolue, sen keskuskomitea ja politbyroo.

Nykyinen pääministeri voisi olla kompromissijohtaja

Galeotti arvelee, että Putinin seuraaja voi olla eliitin konsensuksen tulosta eli kaikille sen valtaryhmittymille vähiten huono vaihtoehto, jonka kanssa pärjäävät turvallisuuselimet silovikkeineen, oligarkit ja muu hallinto.

Patrushevia Galeotti ei pidä todennäköisenä, koska tämä on hovin jäsen, ei omaa ”aseistusta” takanaan ja hän on liian kytköksissä nykyiseen hallintoon. Patrushevilla ei ole perustuslaillisesti edes nimellistä edellytystä seuraajaksi.

Putinin seuraaja saattaa aluksi itse asiassa olla aluksi kovempi sotahaukka vahvistaakseen valtansa. Tällainen historian esimerkki on viimeinen neuvostojohtaja Mihail Gorbatšov, joka sodan vastustamisestaan huolimatta ensin kiihdytti Afganistanin sotaa näyttääkseen kenraaleilleen, ettei näiden tie ole kestävä. Liian nopealla uudistamisella Gorbatšov olisi vaarantanut oman asemansa.

Konsensusvalinta Putinin seuraaja voisi olla nykyinen pääministeri Mihail Mišustin. Hän myös olisi myös perustuslaillisesti presidentin viransijainen. Niin Putin itsekin valtansa saavutti.

Putinin jälkeen Mišustin on ollut kansan parissa Venäjän suosituin luotetuin päättäjä Putinin jälkeen. Koronan aikaan Putin vetäytyi päätöksenteosta ja jätti pandemian ongelmien hoidon muille ensin vähäteltyään sitä. Tuolloin Mišustin yhdessä toisen tunnetun venäläispäättäjän, Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin kanssa yritti tehdä jotain tilanteelle.

Mišustin on erittäin pätevä teknokraatti, joka digitalisoi ja tehosti Venäjän paperiaikaista verotusta. Hän sai Venäjän veroviraston johtajana verojen välttelyn kuriin ja sai kerättyä samalla kansalaisilta paljon digitaalista tietoa, jota moderni diktatuuri tarvitsee. Esimerkiksi jokainen kassakone on nykyään kytketty Venäjän valtiolliseen taloushallintoon.

Mišustin ei ole myöskään kytköksissä niin sanottuun ”sotapuolueeseen”. Hän ei ole uponnut äärimmäiseen ”Z-patriotismiin”, kuten entinen presidentti Dmitri Medvedev. Mišustin olisi kannattanut Donbasin osalta ”neuvottelujen jatkamista länsimaiden kanssa” eikä halunnut radikaaleja toimia, joihin Putin sitten ryhtyi.

Mišustin saisi tuekseen oligarkit, jotka ovat olleet nykyisen hallinnon aikana lähinnä huolissaan menettävätkö he omaisuutensa, jos toimivat tai sanovat jotain Putinin mielestä epämieluista. Mišustinilla ei tiettävästi ole hirveästi liittolaisia tai jotain selvää taustaryhmää takanaan, mikä voi olla itse asiassa myönteinen seikka. Tällöin hän olisi selvin kompromissiehdokas myös esimerkiksi turvallisuusmiehille eli silovikeille.

Eri asia sitten on, onko Mišustin halukas Putinin seuraajaksi. Hän on hallinnon jäsenenä kerryttänyt 50 miljoonan dollarin kiinteistöomaisuuden ja nauttinut käytäntöön keskittyvän teknokraatin asemastaan.