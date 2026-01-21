Hurja tappioluku: Yksi ukrainalainen vastaa 27:ää venäläistä

Sanonnan mukaan yksi suomalainen vastasi kymmentä venäläistä, mutta Ukrainan sodassa miehistömenetyksien suhdeluku on Venäjälle tätäkin dramaattisesti, toteaa kansanedustaja Timo Heinonen blogissaan.

– Nyt Ukrainasta kantautuu samanlaisia tarinoita ja jopa tietojakin, Heinonen viittaa uutisiin Venäjän hurjista miestappioista.

Heinonen viittaa The Times -lehden artikkeliin, jonka mukaan Kupjanskin suunnan taisteluissa olisi brittitiedustelun mukaan kuollut 27 venäläistä yhtä kuollutta ukrainalaista kohden.

– Tällä hetkellähän arvioidaan, että Venäjä menettää joka päivä hyökkäyssodassaan kuolleina tai vähintäänkin haavoittuneina tuhat miestään. Pahimpina päivinä jopa kaksikin tuhatta, Heinonen kirjoittaa.

Puolustusliitto Naton tuoreiden arvioiden mukaan venäläisten kuolleiden ja haavoittuneiden määrä on noussut jo 1,1 miljoonaan sotilaaseen. Kuolleiden määräksi on arvioitu 243 000–352 000 sotilasta.

– Ja jokainen on kuollut turhaan ja vain diktaattori Vladimir Putinin mielivaltaisuuden takia, Heinonen toteaa.

Heinonen toivoo, että Venäjän hyökkäys- ja tuhoamissota Ukrainassa saadaan päättymään.

– Siinä taistelussa kuolee myös paljon ukrainalaisia sotilaita, nuoria, mutta myös siviilejä, lapsia ja naisia. Ja jokainen venäläinenkin kuolee aivan turhaan.

Heinonen pohtii vielä blogissaan sanontaa siitä, että yksi suomalainen vastasi kymmentä venäläistä. Hän muistuttaa, että jatkosodassa Suomea vastaan hyökänneistä neuvostosotilaista iso osa oli ukrainalaisia.

– Raatteentiellä tuhottu Neuvostoliiton 44. divisioona koostui nimittäin pääasiassa Ukrainan neuvostovaltiosta tulleista miehistä. Tuo tappio oli Neuvostoliitolle valtava. Se myös symboloikin meidän menestystä suurempaa vihollista vastaan, Heinonen kirjoittaa.

– Jäinkin tässä pohtimaan, että jos kerran yksi ukrainalainen siis vastaa 27:ää venäläistä, niin miettikääpä mitä Kannaksella olisikaan tapahtunut, jos (Josif) Stalin olisi sinne lähettänyt ihan venäläisiä ukrainalaisten sijaan?