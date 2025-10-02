Hurja käänne Ukrainan tuessa: USA antaa tietoa pitkän kantaman iskuihin

Yhdysvallat aikoo tarjota Ukrainalle tärkeitä tiedustelutietoja pitkän kantaman ohjusiskujen toteuttamiseksi Venäjän energiainfrastruktuuria vastaan.

Presidentti Donald Trumpin hallinto harkitsee samalla Tomahawk-risteilyohjusten ja muiden uusien asejärjestelmien toimittamista Ukrainan tueksi.

Wall Street Journal -lehden haastattelemien hallintolähteiden mukaan Valkoinen talo antoi hiljattain hyväksyntänsä tiedustelutietojen jakamiseksi. Yhdysvallat toivoo muiden Nato-maiden antavan Ukrainalle samanlaista tukea.

Muutos on nähty merkkinä siitä, että Donald Trumpin hallinto lisää tukeaan Ukrainalle vastatoimena Venäjän haluttomuudelle neuvotella tulitauosta tai rauhansopimuksesta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Trumpin hallinto aikoo tukea tiedustelutiedoilla syvälle Venäjän alueelle tehtäviä Ukrainan kaukoiskuja.

Asiantuntijoiden mukaan muutos mahdollistaa tehokkaammat hyökkäykset öljynjalostamoita, voimalaitoksia ja muita kohteita vastaan. Tavoitteena on viedä Kremliltä öljytuloja ja häiritä venäläisjoukkojen logistiikkaa.

Yhdysvallat harkitsee Tomahawkien ohella Barracuda-ohjusten ja muiden asejärjestelmien toimittamista, joiden kantama olisi noin 800 kilometriä. Lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty.

Saksan asevoimien Ukraina-tukea johtava prikaatikenraali Joachim Kaschke painottaa Ukrainan tarvitsevan tukea kolmessa asiassa: ilmapuolustuksessa, rintamalinjan pitämisessä vakaana ja kyvyssä iskeä syvälle Venäjän alueelle. Alivoimaisen puolustajan pitää hänen mukaansa pystyä iskemään myös etulinjaa pidemmälle.

– Etulinjan puolustaminen edellyttää vastapuolen huollon katkaisemista, tämä sotilaallinen logiikka on asian taustalla, Kaschke toteaa.