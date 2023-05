Huomio Venäjän kovista tappioista: Näitä joukkoja on tuhottu

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot kiinnittää huomiota Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon julkaisemiin arvioihin, joiden mukaan yli 20 000 venäläissotilasta on kuollut Ukrainan rintamalla viime joulukuun jälkeen.

Massicot muistuttaa, että Venäjän ja Ukrainan asevoimien tappioista on olemassa useita erilaisia laskelmia.

Hän on jakanut Twitterissä itsenäisen venäläisen uutissivusto Mediazonan ja BBC:n venäjänkielisen uutispalvelun vahvistetut laskelmat, joiden mukaan ainakin 19 688 venäläissotilasta on kuollut Ukrainassa aikavälillä 24.2.2022 – 7.4.2023.

Nämä luvut eivät edusta todellista kuolonuhrien määrää, koska tarkastelun kohteena ovat vain julkisesti saatavilla olevat raportit, kuten sukulaisten julkaisut sosiaalisessa mediassa, uutiset paikallisessa mediassa ja paikallisten viranomaisten lausunnot.

Todellisen kuolonuhrien määrän sanotaan olevan paljon suurempi. Lisäksi taisteluissa kadonneiden tai vangittujen sotilaiden lukumäärää ei tiedetä.

Dara Massicot kiinnittää huomiota tilastoihin venäläisjoukkojen kärsimistä tappioista sodan eri vaiheissa.

– Tässä näkyy Venäjän maahanlaskujoukkojen tuhoutuminen sodan alkuvaiheessa, mutta kuolonuhrit ovat vähentyneet, kun asevoimat on alkanut säästää niitä ja muut osastot ovat ottaneet vastuuta rintamalla.

– Samanlainen kaava on havaittavissa venäläisten moottoroitujen kivääriyksiköiden kohdalla, suurin osa niiden tappioista syntyi ensimmäisen hyökkäysoperaation ja sodan alkukuukausien aikana. Kuolonuhrien määrä väheni, kun he siirtyivät puolustusasemiin viime syksynä.

Massicotin mukaan palkkasotilasyhtiöiden ja rintamalle värvättyjen vankien kuolonuhreja koskevat tilastot antavat selvän kuvan taistelukentän tapahtumista.

– He (palkkasoturit ja vangit) ovat kärsineet suurimmat tappiot, kun Venäjän joukot alkoivat käyttää niin sanottuja ihmisaaltohyökkäyksiä (epäonnistuneessa ja suuria tappioita aiheuttaneessa) talvihyökkäyksessään.

Myös viime syksyn liikekannallepanon seurauksena Ukrainan rintamalle mobilisoituja reserviläisiä on kuollut paljon. Dara Massicot muistuttaa Ukrainan HIMARS-raketinheittimillä tekemästä iskusta, joka aiheutti uudenvuodenpäivänä suurta tuhoa Makijivkassa Donetskin alueella sijaitsevassa Venäjän tukikohdassa.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemien virallisten tietojen mukaan Ukrainassa on kuollut vain 6 000 venäläistä sotilasta.

Russian casualties are in the news. Yesterday, White House spox John Kirby said that Russia had sustained 20,000 KIA since December along the front. I'd like to highlight the in-depth work on this grim topic that is being done by @bbcrussian and @mediazona_en /1 pic.twitter.com/4BUktuLUww

— Dara Massicot (@MassDara) May 2, 2023