Huomio Ukrainan ilmapuolustuksesta: Venäläisten syytä olla huolissaan

Oslon yliopiston ohjusteknologian tutkija Fabian Hoffmannin mukaan Venäjän sodanjohdolla ei ole aihetta tyytyväisyyteen Ukrainaa vastaan kohdistuvien ohjushyökkäystensä tehokkuudesta.

– Jos minä olisin venäläinen ydinasestrategi, olisin hyvin huolissani. Saitte juuri todisteen siitä, että länsimaiset ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmät voivat torjua 100-prosenttisesti taktisten ydinaseiden kuljetusvälineenne (lyhyen matkan ballistiset ohjukset, risteilyohjukset, ilma-alukset) yhden laajan hyökkäyksen aikana, hän toteaa Twitterissä.

Ukrainan ilmapuolustuksen kerrotaan ampuneen alas kaikki 18 Venäjän ohjusta ilmahyökkäyksessä varhain tiistaina. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan samanaikaisesti monesta suunnasta erilaisin ohjuksin.

Hoffmannin mukaan tämä herättää kysymyksiä Venäjän (tai Kiinan) strategisen ydinpelotteen tehokkuudesta.

– Toki mannertenvälisten ballististen ohjusten alasampuminen on aivan erilainen haaste, eikä se välttämättä ole koskaan täysin todennäköistä. Mutta ilmaan jää varmasti leijumaan kysymys siitä, ”mitä jos se onkin mahdollista”.

