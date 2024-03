”Huoltoa ei ollut” – sotilas kertoo laajasta ryöstelystä

Ukrainan sotaa seuraava Wartranslated-sivusto on nostanut esiin venäläissotilaan julkaiseman kertomuksen omista kokemuksistaan sodan alkuvaiheessa keväällä 2022.

Sotilaan yksikkö eteni nopeasti pääkaupunki Kiovan lähialueelle. Miehet kurkkivat rakennusten ikkunoista sisään etsiessään ”hyödyllisiä” tavaroita. Paikallinen kauppa oli jo tyhjennetty. Upseerit kaatoivat kaikki alkoholituotteet kadulle ilmeisesti estääkseen joukkoja humaltumasta.

– Etsimme jotakin syötävää. Kun saavuimme, he antoivat meille vain 2–3 kuiva-annosta per henkilö. Tämä luonnollisesti kului nopeasti, mutta vieläkään minkäänlaista huoltoa ei ollut. Harhailimme ympäri kylää, venäläissotilas kertoo sosiaalisen median julkaisussaan.

Osa sotilaista oli kerännyt itselleen perunoita. Miehet löysivät läheisen talon luota kukon, joka päätyi ateriaksi. Venäläissotilas kertoo nähneensä, kuinka laskuvarjojoukot murtautuivat paikalliseen kartanoon.

– On käsittämättömän jännittävää, kun kaikki on mahdollista! Voit murtaa ovia, hajottaa ikkunoita, kääntää jonkun elämän ylösalaisin, sotilas kuvailee.

Yksikön edetessä mies huomasi, että lähes kaikki ukrainalaiset talot oli tutkittu ja ryöstetty. Näkymä oli kaoottinen. Hän kertoo vastaavista tapahtumista Hersonin, Zaporizzjan ja Luhanskin alueilta.

Mies kertoo lopulta ahdistuneensa muiden koteihin tunkeutumisesta ja vieraiden ihmisten perhekuvien katselemisesta. Hän selittää toimintaansa sillä, että kaikkeen turtui nopeasti, ja että ”jokaisessa herää barbaari sota-aikana”.

– Elimme päivä kerrallaan. Oli vain se hetki eikä muuta. Nyt olen nälkäinen. Nyt haluan lämpöä. Nyt haluan peseytyä. Murtauduimme erääseen taloon, löysimme kylpyammeen ja lämmitimme siinä vettä nuotion päällä kadulla, venäläismies kirjoittaa.

