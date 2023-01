Huoli Venäjällä: Ukrainan parhaat joukot ovat vielä reservissä

Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistijoukkojen pahamaineinen ex-komentaja Igor Girkin ei usko Venäjän asevoimien saavan haltuunsa koko Donetskin aluetta lähitulevaisuudessa.

Tämä edellyttäisi Bahmutin puolustuslinjan murtamista ja huomattavasti suurempien Kramatorskin ja Slovjanskin kaupunkien valtaamista. Igor Girkin sanoi venäläisen Svobodnaya Pressa -median haastattelussa, ettei Soledariin edenneillä Wagner-palkkasotilailla ole riittävästi voimaa Ukrainan työntämiseksi pois Donetskista.

Viime kesästä asti jatkuneet taistelut Bahmutin lähialueella ovat kuluttaneet venäläisjoukkoja, jotka on heitetty toistuvasti kalliita tappioita aiheuttaviin rynnäköihin Ukrainan vahvoja puolustusasemia vastaan.

– Muualla maailmassa on ollut pitkään tapana kiertää puolustusasemat, jolloin vihollinen voidaan pakottaa vetäytymään ilman taistelua. Mutta me päätimme toimia kuin ensimmäisessä maailmansodassa, surkeimmalla mahdollisella tavalla, Igor Girkin ihmetteli.

Ex-komentaja sanoi, että mahdolliselle etenemiselle on mahdotonta antaa minkäänlaista aika-arviota. Riskinä on kaupunkien tuhoutuminen taisteluissa, sillä Venäjä on pystynyt etenemään alueella vain massiivisen tykistötulen tukemana.

– Jos Soledarissa oli ennen erityisoperaatiota hieman yli 10 000 asukasta, niin Kramatorsk oli vuoteen 2014 asti 150 000 asukkaan kaupunki. Wagner ei pysty rynnäköimään sinne, tämä vaatisi huomattavasti enemmän joukkoja, Igor Girkin totesi.

– Suoraan sanottuna en ole samoilla linjoilla mediamme voitonriemuisen ja niin sanotusti ultraisänmaallisen tunnelman kanssa. Voitto Soledarissa ei ole loppujen lopuksi mitään verrattuna Hersonin menetykseen.

Girkin arvioi Ukrainan onnistuneen pitämään suuren osan joukoistaan reservissä ja muodostaneen niiden lisäksi uusia yksiköitä. Ukraina toimi viime kesänä samalla tavoin Sjeverodonetskin ja Lysytshanskin taisteluiden yhteydessä. Yksiköitä käytettiin myöhemmin Harkovan alueen vastahyökkäyksessä, joka yllätti venäläisjoukot ja pakotti ne vetäytymään kovin tappioin.

– He eivät tuo niitä taisteluun eivätkä altista iskuillemme taistelukyvykkäimpiä yksiköitään, jotka on tarkoitettu hyökkäysoperaatioihin. Heidän sijastaan taistelussa on aluepuolustusjoukkoja ja muita reserviläisistä muodostettuja yksiköitä.

Tappiot ovat vähentäneet venäläisjoukkojen kykyä jatkaa etenemistä ja altistaneet ne Ukrainan vastaiskuille.

– Kyllä, Ukrainan asevoimat on ajoittain kärsinyt tappioita ja vetäytynyt kovien taisteluiden jälkeen, mutta heidän epäonnistumisensa ovat olleet taktisia. He eivät ole käyttäneet strategisia reservejään. Ehkä he varautuvat torjumaan tulevan hyökkäyksemme, tai ehkä he suunnittelevat voitokasta operaatiota muualla, Igor Girkin pohti.