Huoli varhaiskasvatuksesta: Opettajapula on huutava

Varhaiskasvatuksen opettajista on valtava pula, ja jotkut kunnat ovat jopa joutuneet sulkemaan päiväkoteja. Koulutetun henkilöstön ja sijaisten löytäminen on vaikeaa.

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Sari Multala vaativat tilanteen vuoksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselta välittömiä päätöksiä, joilla varhaiskasvatuksen opettajien pulaan voitaisiin vastata.

Edustajien mukaan hallituksen tulisi nostaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä, kuten alettiin tehdä edellisellä hallituskaudella.

– Hallitus antaa vielä täydentävän talousarvioesityksensä, jossa se voi korjata virheensä. Nyt katsotaan hallituksen poliittista tahtotilaa osoittaa riittävä rahoitus varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien kasvattamiseksi ja vakinaistamiseksi sekä sitoutuminen uuteen varhaiskasvatuslakiin, Sari Multala ja Sari Sarkomaa toteavat tiedotteessa.

Edustajien mukaan on vakava laiminlyönti, ettei korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta vastaava ministeri Petri Honkonen (kesk.) ole esittänyt ministeriönsä johdolla lisäystä varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoihin ensi vuoden talousarvioon.

Helsingin yliopiston järjestämä pätevöittämiskoulutus jo alalla oleville lastenhoitajille on myös jätetty ilman rahoitusta tulevina vuosina. Ministeri on tunnistanut ongelman kutsumalla kriisikokouksen kokoon, mutta ei ole edistänyt kaikkein ilmeisintä ratkaisua. Kansanedustajien mukaan herää vahva epäilys siitä, onko tiedeministeri ja muu hallitus ylipäätään sitoutunut uuden varhaiskasvatuslain toteuttamiseen.

– Ministeriltä odotettiin vastuunkantoa tässä haastavassa tilanteessa. Esimerkiksi OAJ on laskenut, että aloituspaikkojen kasvattaminen 1 400:aan olisi kustantanut ensi vuonna 2,3 miljoonaa euroa. Kaikista hallituksen menolisäyksistä huolimatta ei tähän lapsille ja perheille tärkeään asiaa ole rahaa riittänyt.

Edustajat muistuttavat, että varhaiskasvatuksen opettajapulan taustalla on se, että yliopistojen koulutusmäärät ovat olleet jo pitkään täysin riittämättömiä.

– Varhaiskasvatuksen laadun vahvistamista on jatkettava varhaiskasvatuslain mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että meillä on riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia ja muita ammattilaisia, kun uusi henkilöstörakenne astuu voimaan vuonna 2030. Nyt on viimeinen aika toimia, Sarkomaa ja Multala sanovat.