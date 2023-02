Huoli leviää Venäjällä: Patruuna-ansa tappoi sotilaan

Ukrainan joukkojen väitetään jättävän jälkeensä käyttökelvottomiksi käsiteltyjä patruunoita, joiden on tarkoitus päätyä venäläisten käsiin.

Asiasta kertoo paljon kuvamateriaalia ja venäläistietoja Ukrainan rintamalta jakava suosittu venäläinen Dva Majora -sotapropagandakanava.

Dva Majoran tuoreessa Telegram-jaossa kerrotaan, että venäläisen sotilaan ase räjähti, koska se oli ladattu ukrainalaisten käsittelemillä sopimattomilla patruunoilla. Sotilaan sanotaan kuolleen räjähdyksen seurauksena.

Venäläisen sotapropagandakanavan väitteitä ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo Venäjän tappioiksi nyt 139 770 kaatunutta sitten sodan alun.

Myös kalustotappiot ovat olleet merkittäviä. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa tiistaihin mennessä 3 290 Venäjän panssarivaunua, 6 507 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 5 161 muuta sotilasajoneuvoa.

Russian soldier died from explosion of a gun that was loaded with deliberately damaged/manipulated bullets. pic.twitter.com/MeFSU8B7oL

— Dmitri (@wartranslated) February 14, 2023